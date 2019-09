Roma, 18 settembre 2019 - Ecco i nomi dei 13 senatori che si apprestano ad abbandonare il Pd per aderire al gruppo di Italia Viva: Matteo Renzi, Francesco Bonifazi, Teresa Bellanova, Davide Faraone, Valeria Sudano, Ernesto Magorno, Giuseppe Cucca, Laura Garavini, Eugenio Comincini, Nadia Ginetti, Mauro Marino, Leonardo Grimani. Alla lista si è aggiunta anche la senatrice Daniela Sbrollini. L'ufficialità del passaggio sarà data nel pomeriggio.

DICHIARAZIONE D'INTENTI DI RENZI - E stamane Matteo Renzi, intervistato nel programma "Tutta la citta' ne parla" di Rai Radio3, è tornato sul tema della salvaguardia del neonato governo giallorosso "L'M5S mi ha insultato, mi ha diffamato e tuttavia, dal momento che abbiamo preso l'impegno di garantire che la legislatura arrivi almeno fino all'elezione del Presidente della Repubblica nel 2022, noi non faremo il controcanto quotidiano". E alla domanda del conduttore, che gli chiede se Italia Viva sarà una formazione che guarda più a destra o più a sinistra, ha risposto: "Io credo che abbiamo davanti una vera prateria di cittadini riformisti che vogliono partecipare a una politica nuova. Il mio obiettivo sarà distinguermi da Matteo Salvini, non da Nicola Zingaretti". E ancora: "Io continuo a pensare che il modello perfetto per l'Italia - ha proseguito - sarebbe il monocameralismo con legge elettorale a doppio turno. Ora questo modello è stato sconfitto. Tornerà? Forse, ma Italia Viva andrà bene sia col proporzionale sia col maggioritario".