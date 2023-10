Il divorzio Italia Viva-Azione è ufficiale (ma solo al Senato). Renzi: basta telenovele

Roma, 19 ottobre 2023 – “Meglio finire questa telenovela che farci ridere dietro da mezza Italia". Matteo Renzi "ufficializza" il divorzio da Azione, nel giorno in cui i 7 senatori di Italia viva (su 11) espungono il nome di Azione dal gruppo del Senato, che da oggi si chiamerà Italia viva-Il Centro-Renew Europe. Una rottura che non sancisce però il tramonto definitivo del Terzo polo, tenuto in vita dai transfughi da Iv guidati da Elena Bonetti e Ettore Rosato, che hanno presentato l’associazione Per-Popolari Europei Riformisti, con l’obiettivo di portare avanti il progetto terzopolista costituendo la "gamba popolare" di Azione in vista delle Europee. Prospettiva che ha già raccolto un centinaio di ex esponenti renziani. Le Europee sono il vero orizzonte politico dei moderati. Per quanto i senatori renziani oggi abbiano preso possesso del gruppo del Senato e dei suoi finanziamenti – 400mila euro che in caso di scioglimento del gruppo non sarebbero potuti andare ad Azione, ma nelle casse di Palazzo Madama –, per Italia viva la strada si fa sempre più in salita. La prospettiva di alleanza tra Azione e +Europa, per quanto possa apparire eretica nella misura in cui riunisce laici e cattolici, è la sola che viene accreditata della possibilità di superare la soglia di sbarramento del 4%. E Calenda? "Per Azione non vi è problema ad accettare la richiesta di sciogliere i gruppi".