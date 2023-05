Migranti, la Francia prova a ricucire: “Darmanin non voleva ostracizzare l’Italia”

Parigi, 5 maggio 2023 - La Francia tenta di ricucire lo strappo con l’Italia innescato dalle parole del ministro dell’Interno Darmanin sulla questione migranti. Dopo l’annullamento della visita di Antonio Tajani a Parigi, il portavoce del governo francese, Olivier Véran, tenta di spegnere il fuoco assicurando che nelle parole di Darmanin sulla gestione dei migranti da parte della premier Giorgia Meloni “non c'era nessuna volontà di ostracizzare l'Italia in alcun modo e voglio rassicurare gli italiani che ci guardano”: Véran ha parlato ai microfoni di CNews, aggiungendo di non volerne fare “una polemica politica”.

Vedremo se le parole del portavoce riusciranno a ricucire i rapporti già abbastanza tesi tra i due Paesi tra cui ieri si è aperta una nuova crisi diplomatica neanche 40 giorni dopo il primo bilaterale tra Macron e Meloni a Bruxelles, che aveva aperto al disgelo dopo settimane di tensioni e incomprensioni. A dare fuoco alle polveri è stato il ministro dell'Interno Gerald Darmanin, che, parlando a Rmc, ha accusato Giorgia Meloni di essere "incapace di risolvere i problemi migratori". Immediata la reazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che era atteso a Parigi per un incontro in agenda da tempo con la collega Catherine Colonna, che ha annullato. Prima ha fatto trapelare che la missione era a rischio, "in mancanza di un chiarimento deciso e definitivo".

Una combo del ministro degli Interni francese Gerald Darmanin e della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni

Poi ha definito "inaccettabili" le parole di Darmanin, "una pugnalata alle spalle". A stretto giro è arrivata una nota del ministero degli Esteri francese, che ha provato a ricucire, ribadendo come "la relazione tra Francia e Italia si basa sul rispetto reciproco, tra i nostri due Paesi e tra i loro dirigenti, questo è lo spirito del Trattato del Quirinale". "È anche in uno spirito di solidarietà che il governo francese desidera lavorare con l'Italia per affrontare la sfida comune che rappresenta il rapido aumento dei flussi migratori", ha poi assicurato il Quai d’Orsay.

"Penso che questo incidente sarà molto presto dietro di noi, perché la Francia ha troppo bisogno dell'Italia e l'Italia ha troppo bisogno della Francia su tutti i temi, e singolarmente, sulla questione dell'immigrazione”, ha detto il ministro francese responsabile delle Finanze Pubbliche Gabriel Attal.