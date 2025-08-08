Irto, senatore dem e segretario regionale:: "Serve unità per battere la destra"

Dopo le dimissioni del governatore Roberto Occhiuto anche la Calabria è tra le regioni che andranno al voto il prossimo autunno. Ne parliamo con Nicola Irto (foto), senatore e segretario ragionale del Pd.

Con le dimissioni di Occhiuto si apre una fase delicata in Calabria. La scelta che implicazioni ha per la stabilità regionale?

"Una scelta coerente con lo stile dell’autore, con il suo modo di intendere la politica: finzione, esercizio di potere senza assunzione di responsabilità. Un azzardo".

In Calabria, Pd, M5s e Avs avevano lanciato una "cabina di regia" per la scelta del candidato...

"Il centrodestra è un pericolo: hanno chiuso gli occhi sull’Autonomia differenziata, sul Ponte, sulla cancellazione dell’Alta velocità ferroviaria, sul dirottamento dei fondi di coesione e sullo scippo delle risorse del Pnrr. Accetterebbero tutto pur di mantenere il potere. Intanto la Calabria si spopola e il governo la considera un serbatoio di voti".

Nell’ottica delle alleanze nelle altre regioni al voto, in Calabria la scelta “spetta“ al M5s?

"No, non c’è niente di stabilito a monte. Il Pd è pronto a guidare la coalizione. Certo, la scelta deve essere condivisa da tutti. Senza pregiudiziali. Le priorità sono l’allargamento e l’unità del fronte".

Lei è segretario regionale del Pd. Una sua candidatura è possibile?

"Il Pd ha tante figure che possono guidare il cambiamento. Per noi è essenziale una coalizione il più larga possibile e l’unità assoluta. Nel Pd abbiamo coscienza dell’importanza di questo percorso".

La Calabria da molti è considerata contendibile. Come vincere?

"Ricorda Sergej Bubka? Saltò 6 metri. Dobbiamo battere le destre e restituire democrazia e possibilità a una regione che si impoverisce, si spopola ed è usata dal governo".

Bruno Mirante