Renzi e il dopo Berlusconi: “Nulla sarà più come prima FdI a caccia dei moderati? Ha senso, ma non accadrà”

Roma, 13 giugno 2023 – Siamo al giorno dopo la morte di Silvio Berlusconi: che cosa succederà nella politica italiana?

“Mi sembra che sia davvero tutto prematuro - avvisa Matteo Renzi - Berlusconi ha avuto intorno da sempre tanti sciacalli in vita, mi rifiuto di pensare che questo sia il tempo degli avvoltoi. Ci sarà tempo per riflettere sul futuro della politica italiana. Quello che è certo è che Berlusconi ha monopolizzato il dibattito per qualche decennio. Ed è ovvio che nulla sarà più come prima”.

Matteo Renzi e Silvio Berlusconi

Il cosiddetto centro si potrà riorganizzare o la Meloni lancerà un’Opa su Forza Italia?

"Il centro che voglia correre in solitaria è credibile se è alternativo sia alla Meloni che alla Schlein. E le europee sono una occasione da questo punto di vista perché si vota con il proporzionale puro. Diverso è il ragionamento su quanto la Meloni possa cercare uno spostamento verso l’area moderata. Questo avrebbe un senso e una logica anche perché sul piano europeo una scelta di questo genere rafforzerebbe la credibilità della Premier. Non credo però che Meloni abbia voglia di fare questa scelta. Non adesso, almeno”.

Che cosa cambia per lei come politico da oggi in avanti?

“Potrei dirle tutto e niente. Tutto perché una politica senza Berlusconi sembra impossibile. Io ho votato per la prima volta nel 1994. E sulla scheda già c’era il simbolo di Forza Italia. Non c’erano più i vecchi partiti come Dc e Pci ma Forza Italia già era lì. E ogni elezione alla quale ho partecipato ha visto come protagonista – più o meno forte – Silvio Berlusconi. Dunque, da questo punto di vista cambia tutto. Ma per altri aspetti non cambia niente”.

Torniamo al passato: quali sono stati gli errori della sinistra nei confronti di Berlusconi?

“Pensare di sconfiggerlo mostrificandolo agli occhi della gente. Dipingendolo come un criminale, aggredendolo sul piano personale, contestandone i comportamenti privati anzichè sconfiggerlo sulle idee. Molti dicono che Berlusconi è stato un populista ante litteram e forse è vero. Ma ha vinto anche perché davanti ha trovato tanti giustizialisti ante litteram”.

E lei come si è posto?

“Sono orgoglioso di aver provato a far politica non contro Berlusconi – come faceva quasi tutta la sinistra – ma per le nostre idee, per i nostri sogni. E dunque ho il dovere di continuare a farlo in positivo. Credo che questa nostra caratteristica sia quella che più ha contribuito a creare un buon rapporto personale con Berlusconi: lui sapeva che io lo avversavo su molte scelte ma non l’ho mai odiato. Tanto che quando abbiamo rotto sul Patto del Nazareno non è mai venuto meno il rapporto di rispetto e di stima. Anzi, come diceva lui alla fine: di affetto e amicizia”.

Quali, invece, gli errori di Berlusconi verso gli avversari?

“Berlusconi diceva spesso che il suo unico errore era stato quello di non aver preso la maggioranza assoluta del Paese. Ma in realtà in questo era autoassolutorio. Il vero errore di Berlusconi, tuttavia, non è stato in quello che ha fatto, negli scandali privati o nelle gag ai vertici internazionali. Il vero errore di Berlusconi è stato in quello che non ha fatto. Non ha fatto la riforma del fisco, la riforma della giustizia, la riforma del lavoro. Lui era stato eletto per una grande rivoluzione liberale. E mentre è stato uno straordinario innovatore nel mondo della tv, del calcio, dell’edilizia, dei partiti politici quando si è trovato davanti alla prova del governo non è riuscito a portare la sua carica rivoluzionaria. Avesse combattuto contro i burocrati di Palazzo Chigi quanto ha combattuto contro i comunisti in campagna elettorale avrebbe davvero cambiato l’Italia”.

Perché la sua rivoluzione liberale non è stata compiuta?

“Perché Berlusconi voleva piacere a tutti. Era un seduttore seriale, non solo con le donne. E da questo punto di vista sapeva che chi fa le riforme finisce per scontentare tutti. Se avesse fatto ciò che aveva promesso avrebbe cambiato le istituzioni italiane. Invece alla fine il cambiamento che ha prodotto negli italiani deriva più dalle sue tv o dal suo modo di intendere il calcio che non dalle sue riforme. È un tema che sarà molto interessante discutere in futuro”.

Quali meriti gli riconosce e in quali campi?

“Ha enormi meriti in tanti cambi. Basta metterli in fila. Stiamo parlando di un uomo che parte da zero e riesce a cambiare le regole dell’edilizia e dell’urbanistica cittadina, fonda il primo gruppo televisivo privato, rivoluziona il mondo del calcio, crea insieme a un genio chiamato Ennio Doris quel gioiello che è Mediolanum, cambia le regole della politica inventando Forza Italia, diventa il Presidente del Consiglio che è stato più giorni di tutti a Palazzo Chigi. Puoi amarlo, puoi odiarlo ma devi riconoscere che è stato una forza della natura”.

Eppure, anche oggi c’è chi professa antiberlusconismo a piene mani, fino a voler negare i funerali di Stato.

“Le Rosy Bindi, i Tomaso Montanari, i Marco Travaglio debbono tutto all’antiberlusconismo. Se non ci fosse stato Berlusconi non avrebbero mai avuto la visibilità che hanno avuto. Questi professionisti dell’antiberlusconismo hanno bisogno di polemizzare ancora, persino nelle ore del rispetto e delle esequie perché sanno che senza Berlusconi non hanno più niente da dire. Quanto ai funerali di Stato: sono previsti per gli ex premier, punto. Vogliamo negarli a Berlusconi per odio? Ma dico: stiamo scherzando? I profeti della legalità poi finiscono con il non rispettare le norme solo per odio ideologico?”.

Un ultimo ricordo personale: a quale è più legato?

“Tanti. Il primo incontro a Firenze, in Palazzo Medici Riccardi. Il pranzo di Arcore. Il Nazareno e le discussioni a Palazzo Chigi. Ma soprattutto, forse, le telefonate degli utlimi mesi. Perché accanto al politico Berlusconi c’era l’uomo Silvio. Ed era una persona vera”.