Mastella e il terzo mandato: “Da FdI una mossa confusa. Favore a Zaia, non alla Lega”

Benevento, 9 giugno 2025 – La mossa​​​​​​ di Fratelli d’Italia riapre la partita del terzo mandato per i governatori, che sembrava chiusa dopo l’intervento della Corte Costituzionale, che aveva fermato la corsa del presidente della Campania, Vincenzo De Luca. Riparte davvero la giostra o è solo tatticismo? Clemente Mastella, sindaco di Benevento ed ex Guardasigilli, grande esperto delle dinamiche partitiche, mostra sempre una straordinaria capacità di leggere i cambiamenti della scena politica italiana.

Come valuta l’uscita a sorpresa di Fratelli d’Italia?

“È una mossa confusa, prodotta da un ragionamento ambiguo che punta, da un lato, a mettere in difficoltà gli avversari di centrosinistra in Campania, dall’altro ad accontentare Zaia”.

Intende dire la Lega?

“No, intendo proprio Zaia o, meglio, la Liga che non è la Lega di Salvini. E che ha un grado di autonomia tale da poter mandare tutti al diavolo e presentarsi autonomamente in Veneto. Scatenando così il caos nel centrodestra. La verità è che la mossa di FdI mi sembra un’azione che guarda al particolare, non all’interesse delle comunità. Nella gestione di queste vicende, Berlusconi era un genio, qui invece mi pare che siamo scesi a livelli bassi”.

Si farà un apposito decreto?

“Per me è impossibile decretare su questa materia e credo, rispettosamente lo dico, che anche il capo dello Stato storcerebbe il naso. Occorre un passaggio parlamentare, ma non so se i tempi ci sono”.

Si parla per questo di un rinvio a marzo, ufficialmente per fare un election day.

“L’altra volta fu fatto per il Covid, oggi non credo ci siano le ragioni per un rinvio a marzo”.

Anche il passaggio in Parlamento non si presenta agevole.

“C’è confusione nella maggioranza, Forza Italia ad esempio è contraria al terzo mandato. E poi ritengo ovvio che non si debba parlare solo dei governatori, ma anche del terzo mandato per i sindaci delle città sopra i 15mila abitanti. Mi pare chiaro che i tre mandati valgano per i presidenti e valgano per i primi cittadini, altrimenti non se ne capirebbe la logica”.

Se per il terzo mandato ci fosse la fumata bianca, la Campania diventerebbe il fronte più delicato.

“Dopo la sentenza della Consulta, De Luca era in difficoltà, ora torna a essere forte. Ma io credo che De Luca spinga per fare una cosa tutta sua”.

Un terzo polo di De Luca contro il campo largo della Schlein?

“In Italia sono quello che ha la più lunga esperienza di presenza nelle istituzioni e ne ho viste talmente tante che non mi meraviglierebbe un accordo in extremis tra i due. Però credo che De Luca punti a fare una cosa sua, sfruttando anche la legge elettorale, che consente di votare in modo disgiunto il presidente e i consiglieri. E Vincenzo è capace di attrarre voti sia dal centrosinistra che dal centrodestra, grazie a questo suo populismo che seduce la destra. D’altra parte le chiedo: se De Luca non si candida, cosa fa?”

Mastella, invece, cosa fa nel caso di tre poli in lizza in Campania?

“Appoggerò il centrosinistra, l’ho già detto, ma a una condizione: che ci sia rispetto nei miei confronti. Come avrebbe detto Cicerone: Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? (Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra pazienza?, ndr). Non è più possibile che, a ogni manifestazione che si fa a Benevento, Pd e M5S mi vomitino addosso le peggiori cose. Non è possibile che io voti i loro candidati e loro non votino per me quando sono candidato io. Che alleanza è mai questa?”.

A lei va bene Roberto Fico, lo ha definito un ‘cinquestelle democristiano’. Lo conferma?

“Io non sono contrario a nessuno, ma se loro mi contrastano ogni volta, allora non mi va bene neppure Fico”.

Torniamo al terzo mandato, ora cosa succede?

“Da lunedì (oggi, ndr) capiremo meglio, la prima mossa tocca al centrodestra questo è ovvio, anche attraverso la conferenza delle Regioni. Poi, se hanno intenzione di farlo davvero, devono pensare a un iter parlamentare accelerato, mettendo in conto anche un ostruzionismo forte del centrosinistra”.