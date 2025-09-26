Laura Ramaciotti, nuova presidente dei rettori: "Il dialogo è l’unica via per ripartire"

Ferrara, 26 settembre 2025 – Laura Ramaciotti, per la prima volta una rettrice di un ateneo medio – l’Università di Ferrara – viene eletta a presidente della Crui, conferenza dei rettori delle università italiane.

Si aspettava questo risultato?

"Francamente sì. Ho fatto una campagna elettorale non semplice, però ci si misura con una platea di 84 persone. Per cui, più o meno, se non si è completamente sprovveduti si riescono a fare previsioni attendibili".

La sua è stata una vittoria molto netta: 57 voti. Qual è stato l’elemento premiante? "Concorrono una serie di fattori. Sicuramente però, rappresentare un ateneo di medie dimensioni e non uno dei grandi aiuta a intercettare alcune sensibilità che probabilmente avevano bisogno in questo momento storico di una rappresentatività. Ho percepito da parte dei colleghi questa esigenza e sono fiduciosa che le loro istanze possano avere grande rilevanza".

Per questa campagna elettorale su quali temi ha puntato?

"Ce ne sono diversi che vanno da quelli economico-finanziari, passando per ciò che riguarda più strettamente la didattica, finendo con l’internazionalizzazione, l’Ffo e il Pnrr. Probabilmente ciò che ha inciso nella decisione dei colleghi, che ringrazio per avermi accordato la loro fiducia, è stato l’approccio con cui mi sono presentata".

A cosa si riferisce?

"La delega che avevo nel corso del precedente mandato con la presidente Iannantuoni, mi ha permesso di intessere importanti relazioni con i colleghi rettori. Tutti hanno colto il pragmatismo che contraddistingue il mio modo di lavorare. Tendenzialmente prediligo la concretezza all’idealismo, la progettualità per il futuro all’accettazione passiva dello status quo. Tutto questo, alla fine, ha pagato".

Lei guida l’ateneo di Ferrara dal 2021. Un’università che ha visto una crescita esponenziale negli ultimi anni fino a raggiungere la vetta degli oltre 28mila iscritti. Qual è la chiave per gestire in modo virtuoso e sostenibile una realtà come Unife?

"Cercare di consolidare i risultati e lavorare per accompagnare la crescita affinché tutti gli studenti possano trovare la migliore offerta formativa possibile ma anche i migliori servizi erogati. Oltre all’attenzione sul piano economico-finanziario che però deve avere sempre una visione di prospettiva. Le università, in particolare quelle di ‘provincia’ sono presidi fondamentali per i territori. Ferrara senza la sua università semplicemente non è. E viceversa. Motivo per il quale questo incarico lo sento al contempo come un grande orgoglio ma anche come una grossa responsabilità".

Come immagina il rapporto fra il ministero dell’Università e della Ricerca e la Crui?

"In discontinuità rispetto a quanto siamo stati abituati a vedere negli ultimi tempi. I rapporti tra le due istituzioni devono essere dialogici, collaborativi e finalizzati alla realizzazione di iniziative che possano fare il bene del sistema universitario".

Si spieghi.

"Ancora una volta, è una questione di approccio. La Crui, per come la immagino io, deve essere un luogo nel quale si progetta e ci si confronta. Basta contrapposizioni aprioristiche che non portano da nessuna parte".

Come si sente adesso?

"Come uno scalatore che deve salire sull’Everest a mani nude. Fuori di metafora, assumo la presidenza della Crui pienamente cosciente dell’impegno che rappresenta e spero che, dopo una campagna elettorale nella quale alcune persone hanno preferito concentrarsi su altro rispetto ai contenuti, possano invece prevalere le idee e le progettualità da mettere a terra per migliorare il nostro sistema universitario. Di questo c’è bisogno".