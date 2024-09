Boccia: “Sangiuliano è sotto ricatto. Le trasferte? Pagava il ministero”

Roma, 5 settembre 2024 – "Vi dico tutto sul caso Sangiuliano, il ministro è sotto ricatto". E' il titolo dell'intervista che Maria Rosaria Boccia ha rilasciato a La Stampa, di cui il sito del quotidiano pubblica un primo estratto. L'imprenditrice di Pompei, diventata nota alle cronache per la vicenda che la coinvolge assieme al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, offre la sua ricostruzione dei fatti, dopo quella resa da Sangiuliano nell'intervista di ieri al Tg1.

"Trasferte? Pagava il ministero”

"Io e Sangiuliano ci siamo conosciuti il 5 agosto", esordisce Boccia. "Lo accompagnavo da consigliera per i grandi eventi". E sulle trasferte spiega: "Ho sempre saputo che pagava il ministero come possono sottolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal capo segreteria".

“Il ministro è sotto ricatto”

E ancora: "Il ministro ha divulgato informazioni non corrette". "Ero sempre con il ministro, non in trasferte brevi ma sempre in trasferte lunghe". Infine, dice: "Ci sono alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto".

Sono i principali passaggi delle videointervista rilasciata al giornale di Torino.

Il sopralluogo al G7

"Abbiamo fatto un sopralluogo per il G7 e il ministro ne ha approfittato per verificare alcuni scavi” ha detto Maria Rosaria Boccia, rispondendo a una domanda durante la videointervista a proposito della sua presenza con Sangiuliano a Pompei. “La mail del 5 luglio è stata pubblicata da Dagospia e non da me” e il contenuto era “l'alternativa dei due percorsi che gli altri ministri che partecipano al G7 avrebbero dovuto fare” e il programma.

La relazione sentimentale

Col ministro Gennaro Sangiuliano c'è stata una relazione sentimentale? "Questo dovrebbe chiarirlo lui". Si sente tradita? "Tradita no, perché il tradimento lo subisco eventualmente da persone a me care – aggiunge – sicuramente la situazione poteva essere gestita in una forma più rispettosa". Che effetto le ha fatto vedere il ministro in tv? "Mi ha fatto sorridere", ha detto la Boccia a La Stampa.

La nomina a Consigliera del ministro

La nomina a Consigliera per il ministro della Cultura "ho letto che è stata firmata sia da me che dal ministro, come si può ascoltare dall'audio. Non è andata a buon fine ma penso che questa sia una spiegazione che debba dare l'istituzione e non io”.