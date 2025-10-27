Oggi il summit Meloni-Orban, la premier vuole mediare tra Europa e Ungheria

Roma, 27 ottobre 2025 – Orban e Meloni sono due leader che condividono molto della visione conservatrice e moderata, sul piano interno ed europeo. In Europa si ritrovano insieme nella difesa del voto unanime all’interno del Consiglio, che spesso ne paralizza le decisioni, ma tutela la “sovranità” dei Paesi membri; non manca anche, soprattutto da parte di Orban, un certo opportunismo nei confronti dell’Unione: quando l’Europa dà risorse è la benvenuta, ma quando il processo di integrazione implica una cessione di alcune competenze nazionali (magari per funzionare meglio) non va più bene e l’Europa diventa una matrigna.

La premier Giorgia Meloni e il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban

Il loro incontro, oggi a Palazzo Chigi, parte quindi con una base di riferimento comune, ma anche con una obiettiva differenza su temi che saranno presumibilmente oggetto del colloquio. In primis il problema delle sanzioni che il Consiglio europeo ha confermato due giorni fa nei confronti della Russia. Orban è stato contrario e ha fatto opting out (cioè ha lasciato che il Consiglio le approvasse in formazione a 26, senza di lui), Trump le sanzioni le vuole, anche sul petrolio, con la consueta assertività, Meloni ha votato a favore delle sanzioni e cerca quindi di mantenere aperto un dialogo quanto mai problematico tra Unione e Orban e, sul tema della pace tra Ucraina e Russia, anche tra Unione e Trump.

La tela che sta cercando di tessere Meloni non garantisce la tenuta al 100%, sia perché manca una base di fondo (Unione, Trump e Orban sono su tre posizioni nettamente distinte su una molteplicità di temi), sia perché non basterà un solo incontro per incidere sulla posizione di Orban che è abbastanza chiara: l’Unione non deve danneggiare più a lungo la Russia.

Si tratta quindi di una operazione delicata per Meloni, che evidentemente aspira a mediare sugli strappi che Orban dà nei confronti dell’Unione. La nostra politica danubiana ha una lontana tradizione dopo il 1918, ma ormai si è persa negli anni della guerra fredda; certo, se il legame con Orban dovesse essere rinforzato dalle comuni posizioni critiche italo-ungheresi verso maggiori competenze per l’Unione, si corre il rischio di allontanarci dalle posizioni dei nostri partner tradizionali (Germania e Francia soprattutto), senza riuscire a essere davvero efficaci nei confronti del leader ungherese, che non ha mai considerata l’Italia un partner strategico.

In questo contesto, anche a fronte delle posizioni della Polonia, dei Baltici e della Germania verso Mosca, la capacità di mediazione di Meloni è ulteriormente ostacolata dal suo strappo sulla questione del voto unanime nel Consiglio, manifestato prima di partire per Bruxelles pochi giorni fa. Tutti i Paesi fondatori della Cee, più numerosi membri arrivati dopo, lo vogliono rimuovere, Meloni invece si schiera con Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria per mantenerlo in nome della sovranità nazionale.

Così quella di Meloni diventa una posizione in bilico, anomala rispetto alla tradizione della diplomazia italiana, rischiando di trasformarsi in un equilibrismo complicato.