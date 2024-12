In fila per brindare con Meloni

Nella foto si vede la lunga fila (qualche centinaio di persone) dei dipendenti di Palazzo Chigi a Roma in fila ieri per partecipare allo scambio di auguri di Natale nella sede del governo. Dopo l’inno nazionale, la premier Giorgia Meloni, su un palchetto allestito nel cortile di Palazzo Chigi, prende la parola per il brindisi coi dipendenti, che ringrazia per il "prezioso lavoro". "Forse qualcosa comincia a cambiare: un sereno Natale a voi e alle vostre famiglie e riposatevi", l’augurio ai dipendenti, "perché quando torneremo dalle poche ferie di Natale ci sarà tantissimo lavoro da fare".