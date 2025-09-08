In Campania e Puglia candidati in arrivo. E sul Veneto Salvini apre a una lista Zaia

Mentre il centrosinistra esulta per aver trovato la soluzione al rebus delle candidature "unitarie e progressiste" nelle sei regioni al voto, il centrodestra è ancora alle prese con la scelta degli sfidanti del pentastellato Roberto Fico per il dopo De Luca in Campania, dell’anti Antonio Decaro in Puglia e anche del possibile successore di Luca Zaia in Veneto. Regione, quest’ultima, baluardo della Lega e dove il successo della coalizione di governo pare più scontato rispetto alle altre regioni, con le Marche considerate più contendibili, a fronte di Puglia, Campania e Toscana dove i sondaggi sorridono al centrosinistra. Resta il fatto che l’intesa sui nomi raggiunta da Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli obbliga FdI, FI e Lega ad accelerare. Tutto però deve passare da un vertice tra i leader, che non è ancora stato convocato. In Campania si dovrebbe votare il 23 novembre, in contemporanea con il Veneto, il nome di Edmondo Cirielli, viceministro meloniano agli Esteri non è stato ufficializzato. In Veneto per la Lega e il post Zaia è una questione di partito. Parola d’ordine continuità che via Bellerio chiede di portare avanti, con il nome del segretario della Liga Veneta, Alberto Stefani, vicinissimo a Salvini (foto). Salvini che scandisce con riferimento a Zaia: "Sarebbe un valore aggiunto avere una lista a sostegno delle liste nel centrodestra".

Bruno Mirante