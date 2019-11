Milano, 8 novembre 2019 - E' in corso, dalle 7 di questa mattina, nello stabilimento ArcelorMittal di Taranto ( ex Ilva), lo sciopero indetto da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm contro il recesso dal contratto da parte della multinazionale dell'acciaio e la restituzione di impianti e personale all'amministrazione straordinaria di Ilva. Lo sciopero riguarda tutta la fabbrica, indotto-appalto compreso. A Genova invece i metalmeccanici di ArcelorMittal ed ex Ilva della fabbrica di Cornigliano si sono riuniti in assemblea per decidere il da farsi.

Niente sciopero quindi, per ora, a differenza dei colleghi di Taranto, dove i lavoratori dell'indotto-appalto sono quelli che sembrano aver risposto di più. La portineria Imprese, infatti, quella che si trova in prossimità della strada provinciale per Statte e vicino al grande camino E312, il più alto del siderurgico, è presidiata. All'esterno della portineria imprese un centinaio circa di persone tra lavoratori e delegati, ma ad inizio mattino erano di più, insieme alle bandiere sindacali. Ben diversa la situazione delle altre portinerie della fabbrica: pochi lavoratori davanti all'ingresso della direzione, nessuno davanti alle portinerie A e D dove in compenso, però, i parcheggi delle auto e delle moto risultano affollati, facendo desumere che diversi lavoratori sono andati a svolgere il loro turno in stabilimento. Vuota è anche la portineria da dove entrano camion e mezzi pesanti. Solo qualche mezzo si trova all'esterno. Davanti alle portinerie, presenti, con una discreta vigilanza, le forze di polizia. Delegati sindacali spiegano che nell'indotto-appalto (edilizia, meccanica, manutenzioni, servizi, trasporti, pulizie industriali e civili) l'adesione allo sciopero odierno è stata alta perché, con la pesante ristrutturazione che si annuncia, l'indotto-appalto è l'anello debolissimo, con scarse o nulle protezioni di ammortizzatori sociali. Diverso è invece il discorso per i dipendenti diretti di ArcelorMittal, che appaiono più tutelati e che potrebbero ritornare all'amministrazione straordinaria, e quindi allo Stato.

Il gruppo indiano Jindal si sfila

Ma oggi non è solo il giorno dello sciopero. Dopo la ritirata di ArcelorMittal, anche il gruppo indiano Jindal nega - con un tweet - un interesse per gli asset dell'ex Ilva. "Smentiamo con forza", si legge nel tweet postato sul canale Twitter del gruppo, le indiscrezioni di stampa secondo cui "Jindal Steel & Power potrebbe rinnovare il suo interesse per l'acciaieria di Taranto".

Intanto i commissari dell'Ilva in amministrazione straordinaria presenteranno una istanza all'autorità giudiziaria di Taranto per chiedere la proroga del termine del 13 dicembre fissato dal tribunale per la realizzazione degli adeguamenti di sicurezza dell'Altoforno 2 sottoposto a sequestro dopo l'incidente del giugno 2015 in cui è morto l'operaio Alessandro Morricella. Lo hanno annunciato gli stessi commissari, Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo, in un incontro avuto ieri in Procura con il procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo.

La proroga, secondo i commissari, sarebbe necessaria per consentire di completare gli adeguamenti legati alla sicurezza dell'impianto ed evitare così lo spegnimento che, altrimenti, dovrebbe essere avviato dopo il termine indicato del 13 dicembre. Ieri, prima dell'incontro con i commissari, anche l'ad di Arcelor Mittal, Lucia Morselli è andata in Procura, dove si è brevemente soffermata con il procuratore, per un incontro di cortesia.