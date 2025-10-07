Dalle carceri di Orbàn all’elezione a Strasburgo fino all’immunità. La storia di Ilaria Salis

Roma, 7 ottobre 2025 – Dalle carceri di Orbán all'elezione a Strasburgo, fino alla vittoria “per la democrazia, lo stato di diritto e l'antifascismo” al voto di oggi sull'immunità. Ilaria Salis incassa il sì all'immunità per un solo voto (306 contro 305 con 17 astenuti e addirittura cento assenti), una decisione che “dimostra che la resistenza funziona. Dimostra che, quando rappresentanti eletti, attivisti e cittadini difendono insieme i valori democratici, le forze autoritarie possono essere affrontate e sconfitte”. E per la quale sono stati decisivi i voti del centrodestra, tanto che Matteo Salvini sui social è furioso: “Col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di centrodestra ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!”. Il leader della Lega non nomina nessuno, ma gli risponde subito dopo Antonio Tajani: “Non accettiamo calunnie e insulti”.

L'arresto

Ilaria Salis, nata a Milano e cresciuta prima nel Regno Unito e poi a Monza, è laureata in filologia. È stata maestra di scuola elementare e poi docente supplente in istituti superiori. Ha ricevuto segnalazioni, denunce e condanne definitive per occupazione di edifici pubblici e resistenza a pubblico ufficiale. L'11 febbraio 2023, mentre si trova a Budapest, viene arrestata con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di tre neonazisti ungheresi il giorno prima, quando si celebrava il Giorno dell'Onore, e di far parte della Hammerbande, associazione di estremisti di sinistra che organizzava aggressione a quelli di destra. Nel dicembre 2023 Salis scrive al consolato italiano, dopo aver rifiutato un patteggiamento a undici anni di carcere, e successivamente viene condotta con polsi e caviglie legati durante un'udienza mentre si trovano nell'aula molti media italiani e internazionali.

L'elezione

Accusato con lei c'è Gabriello Marchesi, del quale la Corte d'Appello di Milano nega l'estradizione in Ungheria facendo riferimento alla situazione dei diritti fondamentali nel paese. In Germania invece Maja T., accusata per le aggressioni a Budapest, viene estradata per decisione del tribunale di Berlino. Il 24 maggio 2024 Salis finisce agli arresti domiciliari dopo aver pagato una cauzione di 41 500 euro. Nel frattempo annuncia la sua candidatura alle elezioni europee con Alleanza Verdi Sinistra. Viene eletta con un totale di 178 202 preferenze, ricevendo così l'immunità parlamentare. Nel gennaio 2025 l'Ungheria inizia l'iter per la revoca. Il 23 settembre la Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera vota no alla richiesta di revoca. Poi il voto di oggi, che la salva definitivamente.

Le polemiche

“Oggi sarò in Aula, a testa alta, ad affrontare il verdetto del Parlamento europeo. Grazie per tutti i pensieri di affetto e solidarietà, valgono molto per me”, aveva scritto in mattinata Salis per annunciare la sua presenza a Strasburgo. Il presidente del gruppo popolare al Parlamento europeo Manfred Weber aveva invece annunciato che il suo gruppo avrebbe votato contro l'immunità: “Come Ppe siamo favorevoli al rispetto dello stato di diritto e quindi al rispetto del regolamento del Parlamento europeo: i nostri consiglieri giuridici ci hanno detto che è giusto revocare l'immunità a Ilaria Salis perché il suo reato è stato commesso prima del suo mandato. Noi siamo per le regole, non bisogna politicizzare la questione”.

Le accuse

Eppure dopo il voto proprio il Ppe finisce sotto accusa. Mentre l'ex generale Roberto Vannacci sui social scrive “una sola parola: vergogna” e anche Fratelli d'Italia parla di “pagina vergognosa: noi abbiamo votato contro”, Silvia Sardone, eurodeputata della Lega e vice di Salvini, dice chiaro e tondo ad Affaritaliani che “non possiamo sapere con certezza chi e come abbiano votato. Ma possiamo certamente affermare che il Partito Popolare Europeo, del quale Forza Italia fa parte, ha salvato Ilaria Salis da quello che sarebbe stato giusto, il processo in Ungheria. Il capogruppo del Ppe aveva dichiarato di essere contrario all'immunità, ma alcuni loro europarlamentari hanno dichiarato che avrebbero votato secondo coscienza. Quindi è chiaro da dove siano arrivati i voti”.

Pd e Avs

Nicola Zingaretti, capodelegazione del Pd a Strasburgo, dice che “il voto conferma che c'è spazio per vincere e difendere l'Europa e i suoi valori. Lo abbiamo fatto e lo faremo sempre”. La vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno ricorda che l'Ungheria “viola in modo sistematico lo Stato di diritto, calpestando l'indipendenza della magistratura, la libertà di stampa e la tutela dei diritti fondamentali. È una deriva che non possiamo più ignorare. Questa deve essere una battaglia trasversale che unisce tutte le forze liberali, riformiste ed europeiste”. Gongolano invece Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs: “Grazie a tutti i parlamentari europei che con il loro voto hanno confermato che il regime di Orban non è degno delle democrazie europee. Ora Salvini e i suoi amici fascisti di tutta Europa che, schiumando rabbia e livore, in queste ore stanno montando un'altra delle loro intollerabili campagne di odio si diano una calmata: l'Europa è lo spazio dei diritti, delle libertà, della democrazia”.