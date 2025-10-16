Ilaria Salis sull’esplosione di Verona: “Politica corresponsabile”. Il centrodestra: “Parole inaccettabili, giustifica la strage”

Roma, 16 ottobre 2025 – Bufera su Ilaria Salis per un post sui social in cui esprimeva un commento sulla tragedia avvenuta durante lo sfratto nel Veronese. "In questi giorni, la crisi abitativa e la povertà crescente in Italia sono tornate drammaticamente al centro della scena, da Sesto San Giovanni a Castel d'Azzano. Alla radice di quei gesti disperati e terribili c'è una questione sistemica: la negazione di un diritto fondamentale, che genera sofferenza e disagio in fasce sempre più ampie della popolazione", ha scritto l'europarlamentare di Avs presentando sui social un evento di 'Popular Assembly for Housing Justice: Homes for People, Not for Profit'. "E se la politica continuerà a non affrontare le cause profonde di questa crisi, dovrà considerarsi corresponsabile, insieme a quel capitalismo che ha trasformato la casa da bene essenziale a bene speculativo, di ciò che di orribile accade – continua Salis –. E dovrà assumersene la responsabilità politica. Perché avere la sicurezza di un tetto sopra la testa non può essere un privilegio di classe: è condizione essenziale per una vita dignitosa e felice".

Bufera sull’europarlamentare Ilaria Salis per un suo post in cui commenta la strage di Castel d'Azzano (Ansa)

Pioggia di critiche

Parole che scatenano l'immediata reazione di Forza Italia. "Parole orribili, inaccettabili, indegne – attacca la vice presidente del Senato Licia Ronzulli –. Ilaria Salis dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa: giustificare la strage di carabinieri a Verona, accusando di corresponsabilità la politica quasi comprendendo chi fa esplodere una palazzina, è uno schiaffo alla verità, alla memoria delle vittime e a chi ogni giorno serve lo Stato. Trasformare morte e distruzione in un dibattito sul disagio sociale significa essere complici morali. C'è un limite che non si può oltrepassare, a maggior ragione da chi dovrebbe rappresentare le istituzioni: quello del rispetto per la vita e per la legalità", dice Ronzulli puntando il dito contro "chi ha salvato Salis nel Parlamento europeo".

A farle eco arriva Fratelli d'Italia. "è inaccettabile che una rappresentante politica, che è riuscita a sfuggire a un processo in cui si trovava imputata per lesioni aggravate, banalizzi senza alcun rispetto la tragica morte di servitori dello Stato – dice il senatore Gianni Berrino, capogruppo di in commissione Giustizia a Palazzo Madama –. Ritengo quantomeno opportuno che le parole pronunciate siano pubblicamente chiarite da lei e dal suo partito Avs, partito che ha partecipato con solerzia alle manifestazioni per chiedere la pace ma che oggi tace di fronte a tali parole". Di frasi "vergognose e inaccettabili" parla anche la senatrice Mariastella Gelmini di Noi Moderati.

"Uccidere in maniera premeditata tre servitori dello Stato, tre uomini in divisa, tre colleghi, lo dico da Carabiniere, che stanno soltanto svolgendo il proprio lavoro, non può trovare nessuna giustificazione e dico nessuna – tuona il deputato della Lega Anastasio Carrà –. Forse la Salis non si rende conto che parole come le sue vanno nella direzione esattamente opposta a quella che un rappresentante istituzionale dovrebbe auspicare".

Alle voci dei rappresentanti del centrodestra si aggiungono quelle dei sindacati di polizia Anfp e Siap e dei carabinieri Usic e Sim. "Disperazione o povertà non sono mai un alibi per la violenza", sostengono chiedendo che Ilaria Salis si scusi per simili affermazioni.

La controreplica di Salis

ma, a breve giro di posta, arriva la controreplica dell'europarlamentare di Avs. "Come spesso accade, è in corso una campagna d'odio dai soliti giornali - se così vogliamo definirli - e rilanciata dalle forze politiche di destra di questo povero Paese, che meriterebbe ben altro dibattito. Mi vengono attribuite - con tanto di virgolettati - frasi mai dette e concetti mai espressi. Il contenuto di un mio post è stato strumentalizzato in modo indecente e usato per incitare centinaia di utenti, molti dei quali profili fake e a libro paga, a invadere i miei social vomitando odio e stupidità. Questa, a quanto pare, è la loro idea di free speech...", dice Salis.

"Ribadisco quanto ho detto: quella di Castel d'Azzano è un dramma, una tragedia – spiega in una storia su Instagram –. E sì, la morte di tre persone mi addolora, ed esprimo la mia vicinanza umana alle famiglie delle vittime. Non sarebbe dovuto accadere. Ma ribadisco anche che la politica deve assumersi la propria corresponsabilità e affrontare le cause profonde del disagio. Se vi offendete, o sentite il bisogno di attaccare chi lo dice, è perché in fondo avete la coscienza sporca: per voi, chi si trova in difficoltà economiche, chi prova a sopravvivere ai margini di questa società, chi è povero, non merita una casa (in maiuscolo, ndr)". E conclude: "Perché, per voi, gli interessi economici e la proprietà privata vengono prima dei bisogni delle persone. Ma non avete il coraggio di ammetterlo".