Il voto in Alto Adige. Via la fascia tricolore, polemiche a Merano

Esulta il centrodestra a Bolzano, con i risultati definitivi dei ballottaggi che confermano l’elezione a sindaco di Claudio Corrarati con il 51,03% dei consensi, appena 708 voti in più rispetto allo sfidante del Pd, Juri Andriollo, che pure aveva recuperato nove punti rispetto al primo turno anche grazie al sostegno dei Cinque Stelle.

Ma se nel capoluogo si festeggia, in provincia è già tempo della prima polemica, con la neosindaca di Merano, Katharina Zeller di Svp (foto) che nel corso della cerimonia di passaggio di consegne ha preferito il medaglione con il simbolo della città alla fascia tricolore. "La mia reazione nel rimuovere la fascia tricolore subito dopo che mi era stata posta sulle spalle non deve in alcun modo essere interpretata come un gesto di disprezzo – ha poi chiarito Zeller –. Indosserò la fascia con il massimo rispetto in tutte le circostanze previste dal protocollo istituzionale".

Non commenta il neosindaco di destra di Bolzano, impegnato a ringraziare i suoi concittadini e "la coalizione che ha lavorato tra la gente – sono le sue prime parole –. Ora inizia il tempo della responsabilità e dell’impegno che ci attende". Un risultato subito festeggiato dal segretario leghista Matteo Salvini ("Vittoria storica del centrodestra a Bolzano. Proposte concrete e buonsenso: avanti con il cambiamento" e dal responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli ("Claudio Corrarati trainato da Fratelli d’Italia è il sindaco di Bolzano Continuate pure a insultare nei commenti: voi insultate e noi vinciamo. Ci va bene così".