Il tribunale dei ministri. Come funziona e da chi è composto

Il Tribunale dei ministri che lunedì ha chiesto il rinvio a giudizio per i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e per il sottosegretario Alfredo Mantovano non è un organo che gode di autonomia, ma un collegio composto da magistrati ordinari estratti a sorte.

STORIA E COMPETENZA

La sua competenza è teoricamente di tipo distrettuale, ovvero agisce nel territorio della Corte d’appello presso cui è istituito, ma nella pratica, in Italia, è il Tribunale dei ministri di Roma ad avere una competenza quasi totale visto che la maggior parte delle funzioni ministeriali si svolgono nella capitale. Prima della sua istituzione, nata con la riforma costituzionale del 1989, i membri del governo venivano messi in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune e poi giudicati dalla Corte Costituzionale. Ora è il Tribunale dei ministri che giudica i reati commessi dal presidente del Consiglio e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni, i cosiddetti reati ministeriali.

COMPOSIZIONE

L’istituzione è composta da tre membri effettivi, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto, e tre supplenti. I magistrati, per essere eletti, devono però avere almeno cinque anni di qualifica di magistrato di tribunale o una qualifica superiore e ogni magistrato resta in carica due anni.

I REATI MINISTERIALI

I reati ministeriali più frequenti, che per essere tali devono essere commessi solo nell’esercizio delle proprie funzioni governative, includono l’abuso di potere, la corruzione e la concussione. Nello specifico, a Piantedosi e al Mantovano vengono contestati i reati di favoreggiamento e peculato mentre per il ministro Nordio quelli di favoreggiamento e omissione d’atti d’ufficio.

PROCEDIMENTO

Il Tribunale dei ministri si occupa di ciò che solitamente viene attribuito al pubblico ministero e al Gip: conduce le indagini preliminari, può delegare agli organi di polizia giudiziaria, ascolta i testimoni e i soggetti coinvolti e può acquisire prove e documenti. Quando dei cittadini presentano denunce relative a reati ministeriali, questi documenti, senza alcuna indagine, vengono trasmessi entro 15 giorni al Tribunale dei ministri e poi comunicati ai soggetti interessati, che possono richiedere di essere ascoltati.

IL RUOLO DEL PARLAMENTO

A quel punto, terminate le indagini, il tribunale può adottare due tipi di decisioni: l’archiviazione, come nel caso della premier, oppure trasmette gli atti affinché si richieda l’autorizzazione a procedere alla Camera competente che, a sua volta, può: concedere l’autorizzazione, permettendo il proseguimento del processo, o negare l’autorizzazione a maggioranza assoluta se ritiene che l’interessato abbia agito per tutelare un interesse pubblico. Ed è proprio su quest’aspetto che i membri del governo fanno leva: il rimpatrio di Almasri, secondo il ministro dell’Interno Piantedosi e quello della Giustizia Nordio, è stato compiuto per "urgenti ragioni di sicurezza" vista la "pericolosità del soggetto".

Libero Stracquadanio