Il sottosegretario Sbarra: "Il Ponte sullo Stretto?. Farà bene e non solo al Sud"

Che cosa significa il via libera al Ponte per chi, come lei, nei differenti ruoli e da calabrese, lo ha sempre sostenuto? "Il Ponte sullo Stretto assicurerà continuità territoriale alla Penisola e renderà il Sud un grande nodo strategico nelle reti di trasporto verso l’Europa e il Mediterraneo. Sarà un’importante infrastruttura all’avanguardia dal punto di vista tecnico e ingegneristico, con la più lunga campata unica al mondo. Il Ponte è la naturale e logica prosecuzione della realizzazione di opere strategiche nel Sud, in continuità e in coerenza con la programmazione nazionale e con quanto previsto dal Pnrr". A dare conto della prospettiva e della missione dell’opera avviata definitivamente dal governo qualche giorno fa è Luigi Sbarra, ex leader della Cisl, oggi sottosegretario a Palazzo Chigi con la delega per il Mezzogiorno.

Quale potrà essere l’impatto economico e sociale di questa infrastruttura? "La realizzazione inciderà sul rilancio del tessuto economico e imprenditoriale della Sicilia, della Calabria e dell’intero Mezzogiorno. Avremo una crescita dell’occupazione sia diretta – si prevede la creazione di 120 mila posti di lavoro – sia collegata all’indotto. Il Sud potrà migliorare il suo export, con un ulteriore aumento quindi del Pil, che già oggi cresce più della media nazionale. Si tratta di un investimento non solo sul presente, ma soprattutto sul futuro del Sud e dell’Italia".

A quando i primi cantieri? "Secondo il cronoprogramma del Mit, l’apertura dei cantieri è prevista entro la fine del 2025. L’approvazione del progetto definitivo del Ponte da parte del Cipess è una tappa fondamentale nella realizzazione dell’opera e nell’azione del governo".

Che cosa cambierà nell’assetto infrastrutturale italiano e europeo con il Ponte? "Il Ponte è simbolo di una mobilità moderna ed efficiente. Collegherà in maniera efficace e sostenibile il Sud con il resto del Paese, con l’Europa e con i traffici internazionali che passano per il Mediterraneo. In più, dal punto di vista strategico, il Ponte è parte integrante del corridoio scandinavo-mediterraneo della rete Ten-T europea, e questo ne mette in evidenza la sua portata globale".

Le opposizioni al Ponte, però, sono molteplici: c’è chi lo considera una cattedrale nel deserto e, per questo, un enorme spreco di risorse. "Il governo Meloni ha rimesso al centro la crescita del Sud e il Ponte rappresenta un’opera prioritaria e di preminente interesse nazionale. L’infrastruttura va inquadrata all’interno di una visione di lungo periodo e di un progetto di sviluppo complessivo: sarà un acceleratore di slancio per ulteriori infrastrutture (strade, autostrade, ferrovia, alta velocità, porti, aeroporti) che diventeranno di livello europeo. Con il Ponte, il Mezzogiorno non sarà una ‘piattaforma logistica’ passiva, ma un dinamico hub, energetico, industriale e commerciale dell’Europa".

C’è chi teme il rischio di infiltrazioni criminali con tutte le conseguenze che conosciamo: quali le contromisure? "Non possiamo rinunciare a fare investimenti o a mettere a terra politiche di crescita e sviluppo, solo per il rischio di infiltrazioni criminali. Lo Stato ha la forza di combattere, contrastare, sconfiggere le Mafie e al tempo stesso operare per la crescita economica e il lavoro. È necessario vigilare e tenere la guardia alta durante le fasi realizzative con accordi per la legalità a ogni livello per tenere lontano tentativi di infiltrazione. La legalità e la sicurezza per il governo sono una grande priorità".

Riteneva che fosse possibile arrivare alla prima pietra? "Arriviamo alla prima pietra grazie al lavoro, costante e incisivo, della presidente Giorgia Meloni, del ministro Matteo Salvini e di tutto il governo. Da calabrese e da sottosegretario con delega alle politiche per il Sud, sono felice che dopo tanti decenni si possa finalmente dare il via a un progetto così significativo che cambierà in meglio la storia del Sud e del Paese".