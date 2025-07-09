Il sostegno dell’Europa. Difesa e ricostruzione. Due vertici per l’Ucraina

L’Ue si chiude a testuggine intorno a Kiev in uno dei momenti più difficili dell’Ucraina, tra negoziati in stallo con Putin (che non arretra dalle sue condizioni) e gli Usa che tengono appesi a un filo gli aiuti militari, a partire dai Patriot. Secondo Bloomberg, l’Unione sta valutando l’istituzione di un fondo da 100 miliardi per sostenere l’Ucraina. L’importo potrebbe essere incluso nella proposta per il prossimo bilancio Ue settennale, da presentare entro la fine del mese. Se approvato dagli Stati, il finanziamento inizierebbe a essere erogato nel 2028.

Domani, intanto, dalla base britannica di Northwood e da Roma ci sarà un doppio appuntamento: Keir Starmer e Emmanuel Macron (foto) riuniranno in call i 30 Volenterosi, tra i quali anche la premier Giorgia Meloni che nel frattempo, alla Nuvola dell’Eur di Roma, incontrerà oltre 100 delegazioni per la Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina. Sono attesi oltre 90 Paesi e 80 tra capi di Stato e di governo, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Zelensky, che insiste nel chiedere aiuti a Kiev e sanzioni a Mosca, parteciperà a entrambi gli eventi, anche per mostrare il legame sempre più stretto con gli europei. La telefonata con Donald Trump sembra portare a una schiarita sul nodo dei Patriot, che solo gli Usa possono garantire all’Ucraina. Ma anche per non dipendere dagli umori imprevedibili del tycoon, la Germania sta valutando la possibilità di acquistare sistemi Patriot dagli Usa per darli all’Ucraina. Il cancelliere Merz ha fatto presente "i sempre più brutali attacchi a Kiev" in una telefonata con Trump, perorando la necessità di non abbandonare la difesa dell’Ucraina. Nella videoconferenza, fa sapere l’Eliseo, si discuterà "su come mantenere seriamente la capacità di combattimento" e garantire la "rigenerazione dell’esercito ucraino".

Intanto a Roma saranno presenti i rappresentanti di 2mila aziende. Si tratterà del principale appuntamento internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina, che riunirà oltre 3.500 partecipanti, circa 100 delegazioni ufficiali, 40 organizzazioni internazionali e 2.000 imprese, di cui 500 italiane. Così Roma ribadisce il sostegno all’Ucraina con una parallela pressione sulla Russia, e punta a raggiungere un immediato cessate il fuoco "che fermi i combattimenti e lasci il campo alla diplomazia".

In questo senso il ragionamento più volte fatto dalla premier poggia sulla convinzione che vada elogiato il Paese invaso dalla Russia: "Credo sia evidente a tutti l’impegno dell’Ucraina a favore della pace e la Russia deve ora dimostrare di volersi seriamente impegnare al tavolo negoziale". Perciò l’Italia sostiene il nuovo pacchetto di sanzioni.

Elena G. Polidori