Il sondaggista Noto: "Gli indecisi sono il 16%. Sceglieranno sulla sanità"

di Claudio Capanni

Giani in spolvero al 58%, Tomasi giù di 18 punti. Antonio Noto, lei stima gli indecisi al 16%. Bastano per il ribaltone?

"Una parte di indecisi non andrà a votare e, quelli che lo faranno, si distribuiranno fra i tre candidati".

Dunque niente ballottaggio nonostante gli scivoloni del Pd? Dal caso Bugetti a Prato al cubo nero .

"La differenza fra Giani e Tomasi è abbastanza ampia. Ci potrà essere un riavvicinamento, ma non un’inversione di tendenza".

Il ritardo nell’ufficializzazione dei candidati a chi ha giovato?

"Non ha fatto bene al centrodestra. Basti pensare anche alla Campania dove avrebbe potuto approfittare del dissidio fra De Luca e il Pd quattro mesi fa. Così in Puglia".

Un regalo a Giani e ai suoi?

"Sì. Non so se per scarsa conoscenza del marketing politico o perché certe regioni sono state considerate perse".

Veniamo ai partiti. Il Pd migliora di 2 punti rispetto al 2020. A chi ha rosicchiato consensi?

"Dai flussi vediamo che buona parte di chi si astenne nel 2020 (il 55%) oggi voterebbe Giani. Non escludo che una buona parte dei voti del Pd, possano essere ’nuovi’. Giani poi assorbe il 7% dei voti di chi, nel 2020, scelse Ceccardi".

In Toscana su 10 capoluoghi, 7 hanno giunte di centrodestra. È un segno di insofferenza dei territori?

"L’attuale governatore appare più trasversale, mentre Tomasi dal bacino degli ex astenuti prenderebbe il 15%. Questo potrebbe spiegare l’incremento di voti di Giani rispetto al 2020 (dal 48,6% al 58% del sondaggio, ndr), pur considerando la quota del M5S. Solo l’1% di chi votò Giani, oggi voterebbe Tomasi".

Dunque un voto ideologico?

"Un voto più di legame. Il presidente uscente gode del 61% della fiducia di chi lo conosce. Significa che ha la fiducia anche di elettori che non lo votano".

Fra i temi prioritari i toscani indicano la sanità. Eppure è da sempre un feudo Pd.

"In qualsiasi regione la sanità è sempre al primo posto. Si tratta di un’indicazione data dalla preoccupazione più che da una valutazione del servizio".

Overtourism e caro affitti. Ma il tema casa è al terz’ultimo posto. Perché?

"Quella degli alloggi popolari è una filiera mista: se ne occupano comuni, governo e Regione. I cittadini non percepiscono chiarezza negli attori e l’overtourism è sentito più in alcune città come , che in altre".

Le ossa del M5S escono rotte o intere da questi numeri?

"Il Movimento esce spaccato. Il 60% di chi votò Galletti (candidata M5S nel 2020, ndr) oggi voterebbe Giani, un altro 25% Tomasi e il restante 5% Bundu".

Segno che il campo largo non ha giovato ai 5 Stelle?

"In politica due più due non fa sempre quattro. Il profilo di Giani non raccoglie tutti i consensi dei 5 Stelle, ma non ne esce impoverito. Da qui a dire che è un esperimento replicabile ce ne passa: produce tante fibrillazioni".

Centrodestra: Forza Italia raddoppia i consensi del 2020. La Lega resta al palo col 6,5%.

"La Lega si posiziona vicino alle performance delle ultime Europee. Come nel 2020 con Ceccardi in Toscana, quando alle Europee la Lega prese il 32%. Forza Italia invece potrebbe giovarsi di uno scambio di voti interno al centrodestra".

Casa Riformista intasca l’8%. Quote di Italia viva in calo o in rialzo?

"All’interno non ci sono solo i candidati legati a Italia viva. È una lista su cui Giani punta molto, avere i suoi in consiglio gli renderà la vita più facile, vista la conflittualità che rischia di esserci fra il governatore e il Pd".