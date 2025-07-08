Il sindaco più amato d’Italia: "Il segreto? Lavoro 18 ore al giorno"

Marco Fioravanti, 42 anni, enfant prodige di Fratelli d’Italia, secondo il Governance Poll 2025 del Sole 24Ore, lei è il sindaco più amato d’Italia con un gradimento del 70% nella città, Ascoli, che governa dal 2019.

Marco Fioravanti, 42 anni, è di FdI

Che effetto le fa?

"Devo ammettere che vivo questo riconoscimento diviso tra due sentimenti molto forti: da una parte gioia e grandissima emozione, perché non è cosa che capiti tutti i giorni. Sapere che la comunità ascolana sta apprezzando l’attività amministrativa mi riempie di orgoglio. Dall’altra parte, però, avverto un grande senso di responsabilità, perché il consenso non è mai un diritto acquisito, ma fiducia che si conquista giorno dopo giorno con azioni, parole, scelte e tanto, tanto lavoro".

A proposito, proviamo a dare un consiglio ai suoi colleghi. Come si fa a diventare il sindaco più amato d’Italia?

"Guardi, non c’è una ricetta, ma posso dire che se si pone il consenso come fine dell’amministrazione pubblica, non si va da nessuna parte. Invece servono passione, lucidità e soprattutto visione e concretezza. Una comunità deve sapere dove vuole arrivare e per costruire il futuro è necessario partire dal dialogo con i cittadini. Le faccio un esempio: il primo martedì di ogni mese organizzo il ’Caffè con il sindaco’ in un bar della città, per recepire le esigenze del popolo e spiegare che cosa sta facendo il Comune".

E mentre prendete il caffè che cosa le chiedono gli ascolani?

"Beh, possono chiedere di illuminare meglio una zona o di rifare l’asfalto in qualche strada, ma guardi che fanno anche molte proposte. Pensi che in città siamo riusciti ad attivare ben 220 eventi, frutto della collaborazione con realtà e associazioni, ma anche una rete di carattere sociale con le associazioni del terzo settore e la Caritas. E non dico neanche sempre sì. Anche i no sono importanti, purché si riesca a farne comprendere la ragione, mentre il non confronto produce dissenso. In questo modo, invece, il cittadino si sente protagonista, lo si responsabilizza e gli si dà spazio".

Uno dei sui cavalli di battaglia è la lotta allo spopolamento.

"Abbiamo destinato i fondi del Pnrr alla rigenerazione del patrimonio comunale: ebbene, ne stiamo recuperando il 95% per realizzare alloggi di pregio che daremo in affitto a basso costo a chi sceglierà di portare la residenza qui. E aggiungo: abbiamo introdotto il Bonus nascite per chi mette al mondo un bambino, diamo un contributo economico e un piccolo kit nascita. Scrivo una lettera alla famiglia nella quale li ringrazio per l’arrivo del bebè e faccio piantare un albero. Così si crea un rapporto diverso, sentono di non essere da soli, ma di avere il Comune come amico e alleato".

Scusi, ma dove trova il tempo per fare tutte queste cose?

"Lavoro diciotto ore al giorno, pranzo raramente, ma la mattina presto vado a correre, perché la corsa mi rigenera".

Ma è vero che ha fatto l’operaio per sette anni prima di diventare sindaco? Un sindaco operaio, ma di destra?

"È vero, ho lavorato per sette anni per una multinazionale, che poi ha chiuso lo stabilimento, e intanto studiavo scienze politiche all’università. In realtà ho sempre militato a destra e anzi l’esperienza in fabbrica non ha fatto altro che rafforzare la convinzione che fosse la scelta giusta. Il mio modello è Giorgia Meloni, l’ho sempre seguita, perché al di là degli ideali rappresenta il modello di politica che mi piace, quella che studia, si prepara, fa scelte consapevoli".