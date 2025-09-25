Il senatore M5s a bordo: "Usate polveri urticanti. Siamo preoccupati"

"Siamo molto preoccupati, la tensione a bordo è tanta. Non c’aspettavamo un attacco del genere, di certo non in acque internazionali". A parlare, con una voce certo turbata ma non spaventata, è il portavoce in Senato del M5S, Marco Croatti.

Cos’è successo esattamente ieri notte? "Siamo stati attaccati da alcuni droni a fibra ottica. Non so chi li abbia lanciati, ma hanno rotto la randa della Morgana, l’imbarcazione su cui sono anch’io. La vela è andata giù, abbiamo sentito nitidamente dei boati. Su altre imbarcazioni sono invece piovute polveri urticanti".

Questo attacco vi ha rallentati o fermati del tutto? "Siamo ripartiti, ma tutti questi attacchi continuano a rallentarci. Eppure eravamo in acque internazionali, a meno di 40 miglia al largo di Creta. Siamo un’imbarcazione umanitaria in mezzo al Mediterraneo, qui non c’è politica a bordo".

Secondo l’opposizione, anche fuori dell’imbarcazione non c’è politica, almeno in Italia. "Infatti anch’io sono arrabbiato col mio governo. Balbetta, fa finta di nulla: è imbarazzante. Speriamo che almeno adesso si muova, faccia qualcosa, svolga il suo ruolo politico".

Cos’è in particolare a farla arrabbiare? "Siamo ormai fra i pochi Paesi a non riconoscere la Palestina. Evidentemente non bastano 260mila profughi, 60mila morti, bambini affamati. Avevo chiesto l’immunità diplomatica, invece nulla. La Spagna l’ha concessa, e se viene toccato uno spagnolo a bordo di una delle imbarcazioni, è come se avessero attaccato la Spagna. Spero che i ministri Crosetto e Tajani ci tutelino, perché fino a oggi non è stato così".

Mi faccia fare l’avvocato del diavolo: ma era davvero necessaria quest’iniziativa? Non c’erano altri modi per aiutare la Palestina? "I governi hanno fallito, non si può restare a guardare. Quest’iniziativa parte dal basso, e come ha visto c’è il supporto delle piazze, degli italiani. Non potevamo più stare a guardare. Qui ho trovato spaccati di vita fantastici, persone di ogni estrazione che vogliono aiutare".

Però era presumibile che la vostra incolumità sarebbe stata messa a repentaglio. "Noi dobbiamo creare un cordone di aiuti stabile. Io altri modi per avviarlo non ne vedo. Quando sono stati mandati aiuti umanitari, sono stati usati per uccidere persone affamate. Noi dobbiamo aprire un canale fisso per portare aiuti ai civili. Abbiamo paura, non ci sentiamo tutelati, ma la Flotilla è ancora in navigazione per Gaza".