Il risiko delle regionali. Tajani boccia la lista Zaia: "Crea solo confusione"

Acque agitate nel centrodestra (come nel campo largo) sul fronte delle candidature delle Regionali, ma anche sugli equilibri interni che dovranno scaturire da scelte dei leader che si fanno attendere. Ieri è sceso in campo il leader azzurro e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per bocciare la "pazza idea" di far correre una lista Zaia in Veneto "perché creerebbe solo confusione". "Che faccia una sua lista è un problema della Lega", ha detto Tajani, di fatto scaricando sulle spalle di Salvini uno dei candidati in pole di FdI per Palazzo Balbi, Luca De Carlo, senatore di Pieve di Cadore.

Salvini, da par suo, cerca di prendere tempo, assicurando di volere guardare al risultato finale, puntando "a garantire il buon governo del Veneto". Quindi "quando ci sarà il candidato saprete nome e cognome". Ma pare di capire che di tempo ce ne vorrà ancora, anche se non si esclude che il terzo vertice dei leader – dopo i primi due terminati con un nulla di fatto – possa tenersi già stasera o domani, magari di nuovo con Tajani, Salvini e Lupi ricevuti nell’abitazione del presidente del Consiglio, che rientra in queste ore dall’Etiopia. Il nodo resta dunque sempre il Veneto, e in subordine si potrebbe arrivare anche a definire chi dovrà correre in Campania, con il meloniano Edmondo Cirielli che resta il più gettonato, magari arrivando ad accelerare, dopo la mezza frenata di De Luca su Fico.

Ma il punto resta Zaia. Tajani ha chiaro che il bacino di voti cui attingerebbe una lista Zaia resta non solo quello leghista, ma anche quello degli alleati, della stessa Forza Italia e di FdI. Zaia invece offre una lettura opposta: "Non far correre la mia lista civica alle prossime regionali sarebbe un errore, perché è in grado di massimizzare i voti per il centrodestra, raccogliendoli presso quegli elettori che non votano i nostri partiti o non votano affatto". Per la scelta finale conteranno molto i sondaggi riservati, cifre su cui Meloni dovrebbe assumersi la scelta finale che probabilmente faranno convergere su un candidato del suo partito in Veneto, con buona pace di Salvini e una compensazione adeguata per Zaia, tale da permettergli di rinunciare a correre con una sua lista. O dall’altra: lasciare la palla in mano a Salvini, con un suo candidato per il dopo Zaia e il futuro del governatore uscente da gestire.

Insomma, un bel rebus che appare speculare a quello che sta accadendo nel campo largo, dove le parole del governatore uscente De Luca sono sembrate rimettere in discussione la corsa dell’ex presidente M5s della Camera, Roberto Fico, alla guida della Regione. Una mossa che, a cascata, si specchia sul progetto di campo largo per le altre regioni al voto, compresa la Puglia, dove sono le perplessità di Andrea Decaro (Pd) a frenare la definizione dello schema. Nel centrosinistra, però, molti pensano che quello di De Luca sia stato un modo per alzare la posta in vista dell’addio alla presidenza della Campania, per rivendicare magari un ruolo nazionale, ma nulla che possa davvero sabotare il progetto di candidare Fico. Che poi le dichiarazioni di De Luca hanno indirettamente rafforzato il candidato Matteo Ricci (Pd) nelle Marche e consolidato l’ipotesi della conferma di Eugenio Giani per la Toscana. Però, giusto ieri, Giuseppe Conte ha fatto sapere che "un avviso di garanzia non è una condanna". Una sorta di rassicurazione, viene fatto notare, arrivata cronologicamente dopo la diretta social di De Luca. Insomma, il quadro è complessivo, l’equilibrio della coalizione tiene conto di quel che succede in ogni Regione. Se il campo largo salta da una parte, la situazione può precipitare anche nelle altre.