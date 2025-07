Il risiko delle Regionali. Schlein vede "passi avanti". Diktat di Salvini a Zaia

Due grane a una per il centrosinistra in vista delle regionali. E tutte, puntualmente legate all’insofferenza dei potenti governatori in scadenza. Se per la maggioranza di governo il caso della successione a Luca Zaia in Veneto è diventato un vero rompicapo che investe anche i rapporti tesi interni alla Lega, nel campo largo la sostituzione dei due feudatari politici Vincenzo De Luca in Campania e Michele Emiliano in Puglia sta facendo vedere i sorci verdi alla coalizione e al Pd in primo luogo. A dimostrazione, forse, che non è del tutto infondato porre un limite di tempo al consolidamento di potentati feudali regionali.

Dopo già due vertici andati a vuoto, la premier Giorgia Meloni riunirà di nuovo i leader della maggioranza al ritorno della trasferta africana in Etiopia per dirimere soprattutto la questione del Veneto, conteso tra FdI e Lega. Nel frattempo la situazione locale si sta inasprendo anche all’interno della Lega. Il leader Matteo Salvini non ne vuole infatti sapere dell’idea che l’ex governatore Zaia possa concorrere con una propria lista invece che sotto le insegne del Carroccio, come avvenne cinque anni fa, quando il simbolo del Doge ottenne il 44,6% e la Lega il 17.

Esattamente in forza di quel risultato Zaia rivendica il contributo dato a FdI alle Politiche e anche la capacità di riscuotere consensi fuori dalla coalizione. Adesso però che non concorre per la presidenza, Salvini non intende acconsentire a liste personali. Ma il Doge, che guarda verso nuovi lidi di governo e vuol far pesare il proprio consenso personale, da quest’orecchio non ci sente. E nel caso potrebbe controproporre che la lista leghista porti il suoi nome nel simbolo al posto di quello di Salvini. Difficile comunque che il prossimo vertice possa dirimere la questione senza un nulla osta di Zaia, per quanto il governatore si schermisca.

Nel campo largo, intanto, la segretaria dem Elly Schlein promette passi avanti verso "un’intesa complessiva", dopo che l’avviso di garanzia a Matteo Ricci è stato preso al balzo dal governatore campano De Luca per far saltare il banco perlomeno nella propria Regione, dove proprio non digerisce la candidature dell’ex presidente 5 Stelle della Camera Roberto Fico, cui aveva già dato un primo via libera in cambio di garanzie soprattutto famigliari maldigerite dalla sua base. Tutto è rimandato all’interrogatorio di Ricci mercoledì prossimo. Ma pare difficile che emergano fatti gravi e ancor più che Giuseppe Conte sia intenzionato a far saltare il quadro delle alleanze di coalizione in un sussulto giustizialista. Il leader 5 Stelle, che già ha aperto a Ricci in nome del fatto che "un avviso di garanzia non è una condanna", è troppo interessato alla tenuta dell’asse M5s-Pd-Avs, del resto consolidato dal crescente numero di iniziative parlamentari comuni. Solo nel quadro del campo largo, d’altronde, potrà concorrere alle primarie per la premiership cui aspira, e che potrebbero diventare ancor più fondate nel caso in cui venisse modificata la legge elettorale con l’indicazione del primo ministro.

A dimostrazione che Conte, nonostante non ammaini giammai la bandiera dell’alterità pentastellata, svolga sempre più un ruolo preminente nella coalizione, anche a lui si è rivolto l’ex sindaco dem di Bari indicato per la presidenza della Puglia, Antonio Decaro, nell’intento di sbarazzarsi dalle ingombranti candidature dei predecessori Michele Emiliano e Nichi Vendola, rispettivamente nelle liste Pd e Avs. Missione impossibile per Vendola. Mentre è il Pd che sta disperatamente cercando una mediazione per mitigare il protagonismo di Emiliano e l’insofferenza di Decaro.