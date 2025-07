Il risiko delle Regionali. Maggioranza in stallo, regge soltanto Cirielli

Alla prossima settimana. La riunione serale a casa della premier Giorgia Meloni non è riuscita a definire il quadro delle candidature per le prossime regionali di autunno. A partire dal braccio di ferro sulla candidatura alla presidenza in Veneto: Regione alla quale la Lega di Matteo Salvini non intende rinunciare, anche in forza del consenso personale del governatore uscente Luca Zaia, ma che il partito della premier si sente in diritto di rivendicare in forza del risultato (sopra il 30%) ottenuto alle politiche e del fatto di non avere la guida di nessuna delle regioni produttive del Nord.

Dalla soluzione del nodo Veneto discendono a caduta tutte le candidature nelle altre Regioni. Eccezioni fatta per le Marche del governatore uscente di FdI Filippo Acquaroli. Qui semmai è l’avviso di garanzia annunciato ieri dal candidato del centrosinistra Matteo Ricci a far tremare l’equilibrio raggiunto nel campo largo a trazione Pd-5s, nel caso in cui il partito di Conte si impuntasse. Anche se la quadra raggiunta accontenta tutti.

Nella stessa serata di lunedì che non ha sortito risultati a destra, la segretaria dem Schlein e il leader 5 stelle Conte si sono visti col governatore campano Vincenzo De Luca, ottenendo il sostanziale via libera alla candidatura dell’ex presidente della Camera Roberto Fico, imprescindibile per il movimento dell’ex premier in vista della futura alleanza politica e già da mesi impegnato nel territorio a recuperare consensi. E per la Campania forse anche a destra pare emergere la scelta del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, di FdI, che ha confermato la disponibilità sia a partecipare alla sfida che a sostenere altri. Da fonti leghiste si lancia la candidatura del coordinatore della missione Zes Unica Giosy Romano, di area azzurra e che aveva sostenuto De Luca. Ma potrebbe trattarsi di una mossa finalizzata soprattutto i giochi veneti.

Se Meloni insiste a chiedere la regione per Raffaele Speranzon e Luca De Carlo, anche gli azzurri non abdicato al nome forte di Flavio Tosi, ma in segno di buona volontà hanno lanciato anche la candidatura "civica" del presidente dell’Ice Matteo Zoppas. Salvini, dal canto suo, spinge per il segretario della Liga veneta e deputato Alberto Stefani, ma nel Carroccio c’è reputa più adatto il profilo di amministratore del sindaco di Treviso Mario Conte.

Il governatore uscente in questo contesto non sta a guardare. Non sponsorizza successori, ma prospetta piuttosto di patrocinare una lista a proprio nome capace di raccogliere oltre il 40% a scapito della rappresentanza di Lega e FdI. Un danno che nessuno dei due partiti più permettersi. E per cui dovranno necessariamente guadagnarsi la non belligeranza di Zaia: che potrebbe imprimere il proprio nome sulla lista della Lega, oltre a dire la propria sulla candidatura e prepararsi un futuro di governo.

Giochi chiusi in Toscana, dove c’è solo il sindaco di Pistoia di FdI Alessandro Tomasi per sfidare il governatore uscente Eugenio Giani. Mentre in Puglia dovrebbe toccare al deputato azzurro Maurizio D’Attis l’ardua contesa con l’ex sindaco dem di Bari Antonio Decaro.

Cosimo Rossi