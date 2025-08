Il rimpatrio di Almasri. Meloni: solo io archiviata : "È una scelta assurda"

A incendiare ulteriormente i rapporti fra toghe e il governo ci pensa, ancora una volta, il generale libico, Almasri, accusato dalla Corte Penale Internazionale di crimini di guerra e contro l’umanità ma rilasciato dall’Italia, subito dopo il suo arresto, il 20 gennaio scorso e imbarcato in fretta e furia su un aereo dei servizi segreti direzione Libia. È stata la premier, ieri, a giocare d’anticipo pubblicando sui social un post che, di fatto, ha rivelato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di quello dell’Interno, Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Archiviata, invece, la posizione della premier, che pure era finita nel "quartetto" degli indagati.

La mossa di Meloni spiazza perfino il Viminale, dal momento che fino a tarda sera, ieri, non era arrivato nessun documento da parte del Tribunale dei ministri. Stesso copione anche alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Un caso nel caso che fa capire, però, lo stato della tensione nei rapporti fra Palazzo Chigi e i giudici. Meloni, infatti, non trattiene la sua ira nei confronti del Tribunale dei ministri, lo speciale organo del Tribunale competente per i reati svolti dai membri dell’esecutivo nell’esercizio delle rispettive funzioni. Anzi, nel post, lancia quasi una sfida: "Oggi (ieri per chi legge, ndr) mi è stato notificato il provvedimento dal Tribunale dei ministri per il caso Almasri: dopo oltre sei mesi dal suo avvio, rispetto ai tre mesi previsti dalla legge, e dopo ingiustificabili fughe di notizie. I giudici hanno archiviato la mia sola posizione, mentre dal decreto desumo che verrà chiesta l’autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Piantedosi e Nordio e del sottosegretario Mantovano". Quanto basta per innescare un nuovo fronte con i magistrati: "A differenza di qualche mio predecessore, che ha preso le distanze da un suo ministro in situazioni similari – si legge nel post - rivendico che questo Governo agisce in modo coeso sotto la mia guida: ogni scelta, soprattutto così importante, è concordata. È quindi assurdo chiedere che vadano a giudizio Piantedosi, Nordio e Mantovano, e non anche io, prima di loro".

Infine, una difesa a spada tratta del governo sulla gestione del caso Almasri, già oggetto del resto di due distinte informative dei ministri in Parlamento e di altrettanti scontri al calor bianco con le opposizioni. "Ribadisco la correttezza dell’operato dell’intero Esecutivo, che ha avuto come sola bussola la tutela della sicurezza degli italiani – aggiunge Meloni - L’ho detto pubblicamente subito dopo aver avuto notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati, e lo ribadirò in Parlamento, sedendomi accanto a Piantedosi, Nordio e Mantovano al momento del voto sull’autorizzazione a procedere".

Ora la partita si sposta in Parlamento dove senatori e deputati, a seconda della Camera di appartenenza dei ministri e del sottosegretario, dovranno decidere sull’autorizzazione a procedere che richiederà la Procura. Le parole della Meloni, ieri, hanno di fatto blindato Piantedosi, Nordio e Mantovano, dal momento che la premier ha deciso di mettere la sua "faccia" e la sua "reputazione" sul verdetto dei parlamentari, ribadendo anche la condivisione di tutte le scelte, scarcerazione di Almasri compresa. Ieri è arrivato anche il sostegno del leader della Lega, Matteo Salvini, che spara a zero sul M5s: "Alla faccia dei ’non ricordo’ "degli smemorati Conte e Toninelli sugli sbarchi dei clandestini... Avanti insieme a testa alta, non ci fermeranno". Diametralmente opposta la lettura delle opposizioni: "Ciò che è assurdo, presidente Meloni, è che avete liberato uno stupratore, anche di minori, un assassino, un trafficante di esseri umani", scrive Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.