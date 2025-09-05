Il primo Consiglio dei ministri. Decreto flussi, maggiori aperture

Nel primo consiglio dei ministri post-pausa estiva, il governo mette mano a questioni antiche, sulle quali da tempo si discuteva, non solo all’interno della maggioranza, e che riguardano, in particolari, l’immigrazione, la professione sanitaria e un nuovo esame di maturità, dopo che l’ultima tornata di chiusura del ciclo scolastico obbligatorio è stata caratterizzata da polemiche per le continue fughe dei giovani maturandi davanti all’orale, questione che il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, non ha voluto lasciare impunita, rendendo l’esame, in qualche modo, più severo.

Ma, come si diceva, non c’è stato solo questo nella riunione di ieri, durata poco più di due ore; il cdm ha deciso di riscrivere ancora il decreto flussi per gli immigrati regolari, liberalizzando il ‘mercato’ delle badanti per il lavoro extra Ue. Il nuovo decreto interviene sugli ingressi regolari velocizzando le procedure amministrative. Tra le novità, spunta una liberalizzazione degli ingressi per il lavoro extra Ue nel settore dell’assistenza familiare. In pratica badanti e assistenti per le persone con disabilità gravi e anziani non autosufficienti potranno entrare nel nostro Paese senza limiti numerici, al di fuori delle quote annuali. Un’altra norma riguarda i cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di protezione sociale: potranno beneficiare dell’assegno di inclusione.Il decreto punta poi a stabilire che in attesa del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno - anche se sono trascorsi più di 60 giorni dal termine previsto per la risposta - il cittadino straniero potrà legittimamente soggiornare in Italia e svolgere "temporaneamente attività lavorativa".

Prevista poi una norma che interviene sugli stranieri ammessi ai programmi di volontariato. In particolare potranno entrare in Italia entro un numero massimo triennale di posti, deciso dal ministero del lavoro con altri dicasteri e sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Cambia anche la disciplina sul nulla osta. I datori di lavoro, per le richiesta relative al lavoro subordinato (anche a carattere stagionale), dovranno procedere alla "pre compilazione dei moduli di domanda" in modo da favorire i controlli da parte degli enti preposti prima dell’ingresso dello straniero sul territorio nazionale

La misura di punta della riunione che ha afrontato la cosiddetta ‘responsabilità professionale’ di chi esercita, appunto, una professione sanitaria. E così come durante la pandemia, quando il decreto sarà convertito in legge diventerà strutturale lo scudo penale e i medici potranno essere perseguibili solo in caso di "colpa grave". In sostanza, non saranno perseguibili i sanitari che, in caso di morte o lesioni del paziente, abbiano agito attenendosi a linee guida e buone pratiche, tenendo conto delle risorse disponibili e dell’urgenza della situazione. Sul piano civile, l’operatore potrà essere escluso da responsabilità quando abbiano operato secondo standard riconosciuti, anche in condizioni di complessità.

E ancora semaforo verde, da parte del governo anche al decreto legge che riforma dell’esame di maturità e che prevede che "chi fa scena muta all’orale, chi non svolge regolarmente la prova orale sarà bocciato". Cambia anche la stessa prova orale: non ci sarà più la discussione del documento finale, considerata fonte di ansia per molti studenti, ma un colloquio più lineare e concentrato su quattro materie, individuate a gennaio. La commissione da 7 a 5 membri, scelta che consentirà risparmi da reinvestire nella formazione dei commissari.