Il presidente snobba Putin: "Russia? Macigno sulla Ue". E condanna le stragi a Gaza

Alla tradizionale cerimonia del Ventaglio tutti si attendono una replica fulminante all’iniziativa di Putin di inserirlo nella lista nera del Cremlino. Ma il presidente della Repubblica sorprende gli ospiti seduti nel salone delle feste del Quirinale all’ora del tè. Snobba il presidente russo con la più glaciale delle indifferenze, al punto da non ritoccare il discorso preparato domenica sera, prima dell’aggressione di Mosca, e concentra il fuoco del suo intervento su Gaza, usando parole di una durezza mai adoperata prima se non nei confronti della Russia. Sergio Mattarella non si abbassa a rispondere agli attacchi personali nell’incontro con la stampa parlamentare: "Non ci facciamo mancare nulla", glissa. Ma non dimentica l’aggressione all’Ucraina: la inquadra nel contesto geopolitico globale, indicando una responsabilità che va oltre quella di aver attaccato uno Stato sovrano: "L’aggressione della Russia all’Ucraina ha cambiato la storia d’Europa". Un macigno per l’intera Unione, visto che molti Paesi paventano la possibilità che Putin possa riversare i suoi appetiti su di loro. "Mosca ha cancellato l’equilibrio della pace".

Ma c’è un’altra area di guerra che gli preme riportare sotto i riflettori: il Medio Oriente. L’esordio sembra quasi di repertorio: rilancia la speranza di una vera tregua. Però poi il Capo dello Stato impugna la spada e dà fendenti netti. Indica senza ambiguità la responsabilità di Israele nella scelta "della guerra continua e ovunque". Non si ferma qui: va oltre, molto oltre. Parte dall’"incredibile bombardamento" alla Parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza "definito un errore" per passare in rassegna altri "errori", come gli spari alle ambulanze o l’uccisione di bambini e adulti in fila per acqua e cibo, per accusare apertamente il governo di Netanyahu di mirare al massacro senza fine: "È difficile in una catena simile vedere una involontaria ripetizione di errori e non ravvisarvi l’ostinazione a uccidere indiscriminatamente". Non a caso, chiude il capitolo ricordando il bambino palestinese accolto in un ospedale italiano, dopo aver perduto il padre e nove fratelli: "Da tanti secoli ci viene ricordato che errare humanum est, perserverare diabolicum". In parte si è trattato di una sincera esplosione di sdegno, in parte di risposta definitiva a chi, come M5s, lo ha più volte accusato di non denunciare con il dovuto rigore i crimini d’Israele. In parte intendeva forzare la mano al governo italiano che, a differenza di quello francese e di quello inglese, non ha preso iniziative concrete per spingere Israele a fermare l’offensiva.

Il segnale è stato prontamente recepito da Giorgia Meloni che, qualche ora dopo, ha chiamato Netanyahu insistendo sulla necessità di interrompere le ostilità a fronte di una situazione a Gaza insostenibile. Sia ben chiaro: Mattarella non dimentica i contraccolpi della guerra, ovvero il rischio di un’ondata di antisemitismo, che denuncia sottolineando che "si alimenta anche di stupidità". Come l’attacco al turista ebreo francese e al suo bimbo in un autogrill vicino Milano.

C’è un terzo bersaglio che il presidente prende di mira, senza citarlo per nome: "Oggi molti protagonisti della vita internazionale aspirano a essere temuti più che stimati e ammirati". Definizione che si potrebbe attagliare a una quantità enorme di capi di Stato, ma quello che ha in mente è Donald Trump. Ce l’ha con lui quando difende l’Oms, "punto di riferimento fondamentale per la sicurezza di tutti", insieme a tutti gli organismi multilaterali e sovranazionali, nonché quando parla di dazi. Dove, pur palesando una posizione critica, evita l’affondo: "La collaborazione commerciale porta pace e benessere". Al contrario, "la contrapposizione economica rischia di produrre altre forme, più rudi e pericolose, di contrapposizione". Sul versante interno è più cauto, accenna al conflitto tra politica e giustizia, ma lo fa in modo salomonico: "È doveroso rispettare i propri limiti". Dopo un passaggio sull’importanza della libertà di stampa, arriva alla Rai: "È sconfortante la paralisi in commissione di Vigilanza sul tema della designazione del presidente Rai". È un colpo al governo, calibrato nei toni, ma inequivocabile.