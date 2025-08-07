Già nel 2023, il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, non aveva dubbi: "Se Michelangelo, Raffaello, Leonardo da Vinci non avessero osato e fossero passati da una commissione costi-benefici, oggi non avremmo quello che hanno fatto loro". E così, due anni dopo aver chiarito che per lui i numeri contano fino a un certo punto, il segretario della Lega esulta: il Ponte sullo Stretto si farà e aprirà al traffico la sua unica campata, la più lunga del mondo, entro il 2033. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ieri ha infatti dato il via libera al viadotto che collegherà la Sicilia alla Calabria. I cantieri dovrebbero aprire entro la fine dell’anno.

I NUMERI

Il ponte sarà lungo 3.666 metri, con una campata centrale sospesa di 3.300. Le torri sulle due sponde raggiungeranno i 399 metri di altezza, diciotto in più dell’Empire State Building. L’impalcato, largo circa 60 metri, ospiterà tre corsie stradali per senso di marcia, due binari ferroviari e due corsie di servizio. I cavi di sospensione saranno quattro, ognuno composto da 44.323 fili per un diametro di 126 centimetri.

LA SICUREZZA

Secondo la società Stretto di Messina, il ponte – che non poggia su alcuna faglia attiva – è progettato per sopportare venti superiori ai 200 chilometri all’ora ed è in grado di resistere a terremoti di magnitudo 7,1 sulla scala Richter, la stessa intensità che fu registrata dal sisma che devastò Messina nel 1908.

I TRASPORTI

L’opera, secondo le stime di Eurolink, il consorzio incaricato di costruire il viadotto, che include come general contractor la società Webuild, avrà una capacità massima di 200 treni al giorno e 6mila veicoli ogni ora. Il pedaggio sarà di circa 10 euro per le auto. Il viadotto sarà aperto 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno. Si stima che la riduzione dei tempi di percorrenza rispetto agli attuali traghetti, sarà notevole: i mezzi leggeri risparmieranno un’ora di viaggio, quelli pesanti 90 minuti, e per i treni il guadagno di tempo sarà di ben due ore. Il ministro Matteo Salvini ha inoltre annunciato che verrà sviluppata una "metropolitana dello Stretto", con tre fermate sulla sponda messinese e una su quella reggina.

IL COSTO

Il costo complessivo dell’opera sarà di 13,532 miliardi di euro, "interamente coperto con finanziamenti pubblici già disponibili a seguito delle leggi di bilancio 2024 e 2025". La penale, nel caso in cui l’opera non dovesse essere realizzata, sarà compresa tra gli 0,7 e gli 1,35 miliardi di euro.

I BENEFICI

Sono gli stessi tecnici della società Stretto di Messina a mettere nero su bianco che "il principale beneficio socioeconomico atteso è rappresentato dal risparmio di tempo nei collegamenti". Tra gli altri vantaggi, c’è anche la riduzione stimata di 12,8 milioni di tonnellate di CO2 tra il 2025 e il 2063 (lo scenario tiene conto anche dell’anidride carbonica emessa durante i lavori, per questo inizia nel 2025). Si tratta quindi di risparmiare all’ambiente 330mila tonnellate di CO2 all’anno: una riduzione complessiva dello 0,3%, se si tiene conto che l’intero settore trasporti emette circa 102,2 milioni di tonnellate di CO2 ogni 365 giorni. Secondo la società Stretto di Messina, il valore attuale netto economico dell’opera (un indicatore che calcola la ricchezza che un investimento è in grado di generare lungo tutta la sua vita e che somma i ricavi diretti, come i pedaggi, ai benefici economici e sociali per la collettività) è stimato in 3,9 miliardi di euro. Il tasso interno di rendimento economico è del 4,51%, superiore quindi al tasso sociale di sconto (3% per questo tipo di opere).

I COSTRUTTORI

L’ad di Webuild, Pietro Salini, ha commentato con soddisfazione il via libera del Cipess: "Siamo pronti a partire con una squadra d’eccellenza per un’opera che è orgoglio del Paese e lo renderà più competitivo. L’Italia dimostra ancora una volta di saper fare squadra. Il ponte metterà in moto un grande progetto infrastrutturale diffuso in tanti cantieri all’opera in contemporanea: un volano di crescita, occupazione e legalità per tutto il Sud Italia".

LA MAGGIORANZA

"Un’infrastruttura del genere – ha spiegato il vicepremier Matteo Salvini – è un acceleratore di sviluppo. Il fronte della sicurezza e del contrasto alle infiltrazioni mafiose è fondamentale e ci vede schierati 24 ore su 24". Estremamente soddisfatta anche la premier Giorgia Meloni: "Il Ponte sullo Stretto non è un’opera facile, ma lo riteniamo un investimento sul presente e sul futuro dell’Italia. Ci piacciono le sfide difficili, quando sono sensate. Lo facciamo per dare lavoro e opportunità oggi, visto il moltiplicatore che un’opera di questa imponenza può generare sul nostro tessuto economico e produttivo, e per lasciare alle generazioni future un’eredità concreta: un’Italia più connessa, più competitiva, più coesa". E il vicepremier Antonio Tajani conclude: "È una giornata storica. Il ponte era il sogno di Silvio Berlusconi, un impegno che Forza Italia e i suoi rappresentanti al governo avevano preso con i cittadini, non solo quelli del Mezzogiorno ma con tutti gli italiani".