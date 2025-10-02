Il politologo Vassallo: "Il test del campo largo?. In Calabria e Campania"

Elezioni nelle Marche, anno del Signore 2020: il Movimento 5Stelle si presentava da solo con Gian Mario Mercorelli e ha preso 7.01%. Cinque anni dopo il campo largo ha visto unite le forze di centrosinistra, cinquestelle compresi. Il candidato è il dem Matteo Ricci. La lista pentastellata però ha portato a casa un magro 5,1%.

I vertici del M5s continuano a benedire l’alleanza col Pd. Ma la sensazione è che il popolo post-grillino, a votare un candidato ‘straniero’, non ci stia. È così, Salvatore Vassallo?

"Io non credo che il tema sia la provenienza del candidato – chiarisce il politologo e direttore dell’Istituto Cattaneo –. Credo anzi che l’elettore del M5s abbia ormai interiorizzato e fatto sua la necessità di un’alleanza col Pd, tanto più con questo Pd schleiniano. Poi, è vero, ci sono eccezioni".

Quali?

"Può persistere, all’interno dell’elettorato del M5s, una componente che aspira ancora all’autosufficienza, ma è oggi numericamente marginale. E possono esistere casi specifici in città o zone d’Italia in cui il conflitto tra i due partiti in passato, nella fase ’antisistema’ del M5s, è stato particolarmente acuto, penso al Piemonte o a Roma, dove i 5S sono riusiti a esprimere cariche elettive e le classi politiche locali si sono duramente combattute. Ma non è il caso delle Marche".

E allora perché non hanno votato per Ricci?

"Non perché fosse del Pd. Questo dato riflette una tendenza dell’elettorato 5Stelle ad astenersi nelle elezioni di secondo grado rispetto a quelle politiche nazionali. Prendendo in considerazione solo le Marche, il movimento ha preso il 13,5% alle Politiche del 2022, al 9,7% alle Europee, per poi scendere di nuovo al 5,1 in queste Regionali. La stessa cosa era capitata tra il 2018 e il 2020, quando partivano dal 35% alle Politiche e arrivarono al 7% alle Regionali. Idem nel ciclo 2013-15. E non solo nelle Marche".

Dunque i calcoli del campo largo erano sbagliati?

"Diciamo che questa dinamica è ormai nota. Così come quella per cui una parte degli elettori di Azione, Iv e +Europa nelle amministrative guarda ai candidati di centrodestra. Dunque se i conti pre-voto erano stati fatti sulle percentuali alle Europee, sì, erano sbagliati. Era meno prevedibile, invece, l’astensionismo registrato stavolta anche a sinistra, tra gli elettori Avs, sui quali, più che l’alleanza col Pd, forse avrà pesato l’immagine di Ricci come esponente dell’ala riformista".

In Sardegna con un candidato M5s e non Pd, l’affare è riuscito.

"Questo potrebbe indurre a pensare che abbia contato la provenienza del candidato, eppure anche in quel caso l’analisi dei flussi mostra che sull’esito ha pesato un forte astensionismo pentastellato, compensato dall’alta partecipazione al voto del popolo del Pd. Anche in Sardegna, i 5S avevano preso il 21,7% alle politiche, il 7,8% alle regionali, e hanno poi preso il 16,9% alle europee".

E a proposito di popolo del Pd. Come si comporterà di fronte a candidati M5s come Tridico in Calabria e Fico in Campania?

"L’elettorato dem si è dimostrato, anche negli ultimi anni, piuttosto stabile e propenso a sostenere i candidati indicati dal parito".

Gli elettori democratici riusciranno anche a sopperire, in Toscana, al rischio di un’accoglienza tiepida dei cinquestelle nei confronti del bis di Giani?

"Anche se non più come ai tempi d’oro, il centrosinistra in Toscana registra ancora consensi superiori al centrodestra, anche senza i 5S. Questo gli dà un certo margine anche in presenza di una forte defezione dei pentastellati".

Resta infine la domanda cardine: tutto quello che abbiamo detto finora può considerarsi un test in vista delle Politiche?

"Il vero test in vista delle Politiche sarà vedere se l’alchimia Pd-M5s regge nelle regioni del sud, dove i 5S hanno mantenuto percentuali di consensi piuttosto elevate. Dalle competizioni in Calabria, Campania e Puglia può venire una indicazione sulla effettiva contendibilità del governo nazionale nel 2027, perché se l’alchimia funziona diventa possibile che il campo largo conquisti un numero significativo di collegi uninominali al Sud, vinti nel 2022 dal centrodestra grazie alle divisioni tra le altre forze politiche. La partita tornerebbe ad essere aperta, ma con l’incognita che il sistema elettorale in vigore ci consegni un risultato indeterminato e una difficile governabilità".