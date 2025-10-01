Il Pd può vincere solo se detta temi e obiettivi

Se perdi di un punto puoi attaccarti a tutto, ma se resti indietro di otto, beh, allora una riflessione è il caso che la fai. Difficilmente però accadrà, dato che Elly Schlein e i suoi Nazarenis appartengono alla genia di chi odia quelli che vogliono dare loro consigli, siano essi Romano Prodi ("un centrosinistra così non va da nessuna parte") o Paolo Gentiloni ("non sono pronti"), o indica loro la strada per uscire dall’impaccio, come Mattarella sulla Flotilla. E sarà questo allora il motivo per cui non puoi incontrare a Montecitorio un leader del centrodestra che non finisca per non confessarti: "Dio ci conservi Schlein".

Eppure dopo la batosta nelle Marche il centrosinistra avrebbe proprio bisogno di una analisi, sempre che poi abbia la voglia di ascoltare i risultati dell’analisi. Visto che dopo tre anni di governo per diversi tratti non esaltante la Meloni continua a veleggiare indisturbata nel gradimento e a ogni elezione la palla va in buca (a parte gli harakiri, tipo la Sardegna). A fallire non è stato infatti il campo largo in sé, visto che bene o male il Pd con qualcuno dovrà allearsi.

A fallire è stata la teoria di recente conio a sinistra per cui si vince con le estreme, perché le estreme sanno motivare più il tuo elettorato di riferimento, quello "dormiente". Teoria erratissima, perché porta il Pd a confrontarsi con forze che in quanto a estreme sono più credibili, finendo per farlo arrivare sempre secondo e impedendogli di esercitare il ruolo di guida politica dell’alleanza, che gli spetta. Tu puoi anche stare nel campo largo, ma devi starci dettando i tempi, i temi e gli obiettivi, facendoti per questo rendere riconoscibile, quindi votabile. Cosa che un Pd modello assemblea studentesca, molta protesta e nessuna proposta, non sa fare. Non sarà un caso che si maschera sempre dietro a grandi questioni identitarie. Ieri c’era l’allarme fascismo, adesso Gaza. Tutte cose che poi nelle urne il più delle volte non si vedono.