Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Politica
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiFlotillaAria freddaBasi russeBonus casa 2026Boccia Sangiuliano
Acquista il giornale
PoliticaIl Pd può vincere solo se detta temi e obiettivi
1 ott 2025
PIERFRANCESCO DE ROBERTIS
Politica
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Politica
  3. Il Pd può vincere solo se detta temi e obiettivi

Il Pd può vincere solo se detta temi e obiettivi

Cosa che un Pd modello assemblea studentesca, molta protesta e nessuna proposta, non sa fare

La leader dem Elly Schlein al comizio finale per le regionali in Calabria, con Pierluigi Bersani

La leader dem Elly Schlein al comizio finale per le regionali in Calabria, con Pierluigi Bersani

Se perdi di un punto puoi attaccarti a tutto, ma se resti indietro di otto, beh, allora una riflessione è il caso che la fai. Difficilmente però accadrà, dato che Elly Schlein e i suoi Nazarenis appartengono alla genia di chi odia quelli che vogliono dare loro consigli, siano essi Romano Prodi ("un centrosinistra così non va da nessuna parte") o Paolo Gentiloni ("non sono pronti"), o indica loro la strada per uscire dall’impaccio, come Mattarella sulla Flotilla. E sarà questo allora il motivo per cui non puoi incontrare a Montecitorio un leader del centrodestra che non finisca per non confessarti: "Dio ci conservi Schlein".

Eppure dopo la batosta nelle Marche il centrosinistra avrebbe proprio bisogno di una analisi, sempre che poi abbia la voglia di ascoltare i risultati dell’analisi. Visto che dopo tre anni di governo per diversi tratti non esaltante la Meloni continua a veleggiare indisturbata nel gradimento e a ogni elezione la palla va in buca (a parte gli harakiri, tipo la Sardegna). A fallire non è stato infatti il campo largo in sé, visto che bene o male il Pd con qualcuno dovrà allearsi.

A fallire è stata la teoria di recente conio a sinistra per cui si vince con le estreme, perché le estreme sanno motivare più il tuo elettorato di riferimento, quello "dormiente". Teoria erratissima, perché porta il Pd a confrontarsi con forze che in quanto a estreme sono più credibili, finendo per farlo arrivare sempre secondo e impedendogli di esercitare il ruolo di guida politica dell’alleanza, che gli spetta. Tu puoi anche stare nel campo largo, ma devi starci dettando i tempi, i temi e gli obiettivi, facendoti per questo rendere riconoscibile, quindi votabile. Cosa che un Pd modello assemblea studentesca, molta protesta e nessuna proposta, non sa fare. Non sarà un caso che si maschera sempre dietro a grandi questioni identitarie. Ieri c’era l’allarme fascismo, adesso Gaza. Tutte cose che poi nelle urne il più delle volte non si vedono.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Elly Schlein