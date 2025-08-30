Il Pd non sblocca il caso Puglia

Il caso Decaro e la soluzione della candidatura pugliese per le prossime regionali tiene ancora banco nel Pd mentre risulta ancora sospeso, nel centrodestra, il dossier candidature, in attesa di una nuova riunione tra i leader dei partiti di maggioranza. Ufficializzata la corsa in Toscana di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di FdI, resta congelato il nodo Veneto. Uno stallo che si riempie, tuttavia, di altri tasselli. Come l’ipotesi di una trattativa nel centrodestra sulla candidatura per Palazzo Balbi del leghista Lorenzo Fontana, attuale presidente della Camera. Il tutto mentre prende corpo la possibilità che Luca Zaia rinunci a una propria lista autonoma (sminando così le tensioni nella coalizione) e si candidi come capolista della Lega in tutti i collegi della regione. Il Veneto rimane quindi il groviglio principale, ragiona un big della coalizione, che una volta sciolto potrà contribuire a definire – a cascata – anche le candidature mancanti in Puglia e in Campania. Il dopo Zaia sarà, quindi, il tema centrale sul prossimo tavolo tra i big di governo, anche se una data ancora non c’è.

Le acque agitate, quindi, al momento sono più alte nel campo largo, dove il Pd è in pressing su Decaro, candidato in pectore del centrosinistra in Puglia, affinché accetti almeno la corsa di Nichi Vendola in consiglio regionale. In ballo c’è l’alleanza con Avs e l’unità della coalizione: il Nazareno ne è perfettamente consapevole e da giorni ha messo in campo i suoi pontieri. Vendola non sembra intenzionato a farsi da parte ("sono abituato a fare sempre passi in avanti, difficilmente ne faccio indietro", ha dichiarato ieri) e i rossoverdi respingono nettamente i veti al mittente. Così, la patata bollente è tornata, inevitabilmente, nelle mani di Decaro. E sarà cruciale il preannunciato faccia a faccia con l’ex governatore. La posizione dei dem, già trapelata nei giorni scorsi, viene esplicitata Francesco Boccia: "Senza unità (dell’alleanza progressista) non c’è alternativa. E, senza alternativa, la destra continuerà a usare i muscoli dei numeri per strozzare il confronto. Per questo vanno respinti i veti". In soldoni: se il no alla candidatura in consiglio di Michele Emiliano può essere gestito in casa perché è un esponente dem, l’opposizione a Vendola creerebbe un problema politico nazionale che il Pd vuole evitare a tutti i costi. A complicare ancora di più le cose l’ipotesi – fatta circolare in casa Avs – di un piano B, ovvero la candidatura a governatore dello stesso Vendola.

Del resto Avs punta a essere la seconda forza politica di centrosinistra in Puglia e, anche per questo, non può e non vuole rinunciare al traino di un ex presidente di Regione in lista.

Intanto, in Campania fa discutere l’accordo su De Luca jr. alla segreteria regionale del partito, in cambio della candidatura a governatore del 5 Stelle Roberto Fico, con il governatore "padre" Vincenzo De Luca che chiarisce: "Continuerò a dire quello che penso", in particolare su Decaro: "Un ipotetico candidato che pone veti su altri esponenti politici – svelena – evidenzia maleducazione; io non mi permetterei mai".