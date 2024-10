"Il Pd non è credibile per governare l’Italia. Il partito è più isolato rispetto a due anni fa"

"La segretaria Schlein ha poco tempo davanti per cambiare il Pd, che ancora oggi ospita tutto ciò che è contro natura, ragione e decenza" a cominciare da "un gruppo dirigente che nel 90 per cento dei casi non rappresenta nulla né nei territori né nella società italiana". Ne è convinto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca (nella foto), intervenuto alla Festa dell’ottimismo organizzata dal Foglio a Firenze. Perché, chiede De Luca, "si deve attaccare un presidente di Regione eletto con il 70 per cento dei voti, mentre a Napoli città il Pd è al 12? È ragionevole che un partito politico, anziché sostenere quei pochi con un radicamento territoriale, si metta a sostenere quelli che non hanno mai conquistato un voto nei territori e che hanno come obiettivo il difendere la propria corrente e fondoschiena?". Per il governatore, "Schlein ha fatto cose interessanti: ha aperto la battaglia, oltreché sui diritti civili, anche sui temi del sociale. Ma dobbiamo convincerci che, per governare un Paese come l’Italia, devi avere un programma e una coalizione credibili. Ma oggi non c’è né programma né coalizione. Oggi il Pd è più isolato di due anni fa: i 5 Stelle hanno rivendicato una loro autonomia, Calenda sta per i fatti suoi, Renzi decide in autonomia. Quindi, con quale coalizione ci presentiamo?".