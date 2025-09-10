Il Pd e la rissa in Campania: "Fico saprà fare squadra. De Luca? Conta l’unità"

Onorevole Marco Sarracino (nella foto sotto), già segretario metropolitano del Pd di Napoli, nell’intesa sulla candidatura di Roberto Fico a governatore della Campania quanto c’è di rinnovamento e quanto di persistenza al potere dell’uscente Vincenzo De Luca?

"La qualità e la quantità del rinnovamento dipenderanno esclusivamente da noi e dalla capacità di battaglia politica che condurremo con Fico. Io sono estremamente fiducioso, in quanto Fico rappresenta una pratica umile della politica di cui c’è bisogno non solo in Campania ma nel Paese. Se riusciremo a migliorare la sanità pubblica, ridurre le liste d’attesa, efficientare il trasporto locale, affrontare con rapidità le tante vertenze di lavoro, allora avremo vinto la sfida".

Cosa intende per ‘umiltà’?

"Fico è una persona che sa ascoltare, sensibile alle istanze dei partiti oltre che dei cittadini, e capace di fare squadra: cosa purtroppo non sempre avvenuta in passato".

Nessun problema, quindi, a cedere il governatorato ai 5 Stelle?

"Il Pd è il primo partito nel Mezzogiorno, come dimostrano le Europee. Abbiamo costruito una coalizione larga in tutte le Regioni al voto, a partire proprio dal Sud. Una novità politica importantissima. Non solo perché siamo finalmente uniti, ma perché abbiamo un’idea comune su come affrontare le sfide nel Paese".

Accettare Piero De Luca come segretario regionale non sarà stato indolore per l’area schleiniana...

"Da donne e uomini di partito abbiamo ritenuto che l’unità del Pd e il successo della coalizione venissero prima di ogni altra cosa. Questo non significa rinunciare a battersi, a Napoli come a Roma, affinché il Pd sia il partito del cambiamento e del rinnovamento, attraverso un metodo di selezione delle classi dirigenti non incentrato sulla quantità di consenso personale portato in dote ma sulla qualità della battaglia politica condotta nella società".

La segreteria De Luca sarà quindi sostenuta?

"C’è una proposta unitaria, di cui è garante il Nazareno, che vedrà realizzarsi anche un equilibrio nelle federazioni provinciali. Ora, però, le nostra priorità sono costruire un programma per vincere al meglio le elezioni e una lista competitiva, che riconosca il protagonismo di quella società civile risultata fondamentale per il successo di Schlein".

Rimangono questioni controverse in seno allo stesso centrosinistra, dai termovalorizzatori al reddito di cittadinanza...

"Quando le polemiche non esistono, s’inventano. Fico non ha mai detto di voler chiudere il termovalorizzatore di Acerra, mentre ci impegneremo ad aumentare la differenziata in collaborazione coi comuni. Quanto invece a uno strumento di protezione sociale delle famiglie in difficoltà, io credo sia assolutamente necessario".

Vi aiutano anche le latenze del centrodestra, che non ha ancora candidature...

"Il centrodestra ha tradito la Campania e il Mezzogiorno. In tre anni di governo la premier Meloni ha tagliato 3,5 miliardi dal fondo perequativo infrastrutturale e 5 miliardi di decontribuzione per il Sud, si è detta contraria al salario minimo e ha cancellato il reddito di cittadinanza. Con che faccia possono presentarsi in campagna elettorale a raccontare di voler difendere il Mezzogiorno mentre a Roma votano l’autonomia differenziata, che in autunno torna in Parlamento?".