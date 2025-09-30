Il Pd blinda il campo largo: "Uniti nelle altre sfide". Ma restano i dubbi di Conte

Campo largo al palo nella regione, le Marche, che più di altre in attesa del nuovo turno elettorale, era considerata contendibile. Ma nonostante la sconfitta di Matteo Ricci "ci abbiamo messo tanto impegno – dice la segretaria del Pd, Elly Schlein – stavolta non è bastato; ora ci aspettano altre cinque regioni al voto fino alla fine di novembre e il nostro impegno unitario con la coalizione progressista al fianco dei nostri candidati continua con grande determinazione". Per il Pd e per gli alleati del campo largo la sconfitta brucia, ma "credo che con l’alleanza dei progressisti di centrosinistra si debba andare avanti, con convinzione sull’unica strada che può consentire al centrosinistra di governare il Paese vincendo le elezioni". Le parole – a urne ancora calde – le ha pronunciate Igor Taruffi, segretario organizzativo del Pd, in pratica il numero 2 dopo la segretaria Elly Schlein. Che ieri, appunto, ragionava sulla reale consistenza politica del ‘campo largo’ in chiave – però – di alleanza capace davvero di essere l’alternativa all’attuale maggioranza meloniana. I dati delle urne, infatti, parlano del Pd come del primo partito della coalizione, ma quello che non ha funzionato, almeno sul terreno marchigiano, sono stati i 5 stelle. Il partio di Giuseppe Conte ha dimostrato, ancora una volta, che sul fronte amministrativo è pressoché evanescente; i risultati parlano di un crollo verticale del fu movimento grillino, precipitato dal 13,6% delle politiche del 2022 all’attuale 5,8 %, mentre il Pd è balzato al 28,5% rispetto al 20,4% delle ultime politiche.Un tonfo di quasi 8 punti che ha sbilanciato l’esito di queste regionali, ma di cui Giuseppe Conte non si fa carico: "Le Marche premiano la continuità – ha dichiarato il presidente 5 stelle – ai marchigiani abbiamo offerto una seria proposta alternativa per realizzare un cambiamento. Dobbiamo prendere atto che questa proposta non ha convinto la maggioranza dei votanti".

La questione della tenuta dell’alleanza e del peso degli alleati sarà senza dubbio una base su cui si avvierà un’analisi all’interno dei dem sulle scelte della segretaria Elly Schlein e – appunto – sull’alleanza con gli ex grillini, da sempre in difficoltà nelle consultazioni elettorali regionali e comunali. Un’analisi che, tuttavia, potrebbe anche acuire la contrapposizione interna fra la componente riformista e la segreteria. "Oggi discutiamo di un’alleanza che c’è in tutte le Regioni – ha proseguito Taruffi – solo un anno e mezzo fa commentare un’alleanza di centrosinistra unita e compatta sarebbe stato fantascientifico. La strada è quella giusta, bisogna insistere. Oggi siamo in campo in tutte le regioni per vincere o giocarsela, fra un anno e mezzo saremo in campo per giocarci la vittoria delle politiche".

"Matteo Ricci si è battuto come un leone – chiosa il dem Roberto Morassut – non può rimproverarsi nulla. La coalizione era unita e larga. Credo quindi che questa sconfitta, in una regione piccola ma significativa come le Marche, debba indurci a una riflessione e a un lavoro su come rafforzare il campo largo che resta l’unica possibilità per l’alternativa". In politica, la somma non fa mai il totale, dunque, e la strada sembra ancora lunga prima di consentire alle opposizioni di diventare davvero un’alternativa credibile di governo, con una leadership riconosciuta che sarà anche la chiave di volta della nuova, possibile, legge elettorale nazionale.