Il pasticcio di Prato: "Un altro politico dietro i ricatti hot"

"Sono tranquillo e fiducioso nella magistratura. Ho risposto a tutte le domande e penso di aver chiarito la mia posizione". Claudio Belgiorno si dice "sereno" all’uscita del tribunale di Prato dove ieri mattina è stato interrogato dal procuratore Luca Tescaroli per quasi cinque ore.

Belgiorno, ex consigliere comunale ed ex candidato alle elezioni regionali in Toscana per Fratelli d’Italia (da cui è uscito qualche giorno fa), è indagato insieme a Andrea Poggianti (vicepresidente del consiglio comunale di Empoli di destra) per revenge porn e diffamazione nei confronti di un altro ex consigliere di Fratelli d’Italia, Tommaso Cocci (nella foto in alto), vittima di una serie di lettere anonime contenenti suoi particolari intimi, accuse e minacce. Belgiorno è entrato in procura alle 9.20 del mattino e è uscito intorno alle 14, provato ma "fiducioso" che la sua testimonianza possa contribuire a sbrogliare la matassa in una vicenda tanto imbarazzante quanto scottante per il partito a Prato. "A ogni contestazione abbiamo risposto fornendo materiale a supporto e documenti – ha spiegato l’avvocato di Belgiorno, Ugo Fanti, insieme agli avvocati Alessandro Burzo e Gaia Fanti – Con questi documenti abbiamo offerto nuovi spunti investigativi".

Secondo quanto emerso, Belgiorno avrebbe puntato il dito contro un altro politico che potrebbe essere coinvolto nel caso delle lettere anonime. Una pista tutta da vagliare su cui la procura potrebbe disporre nuovi accertamenti.

Nel frattempo è stato chiarito che le lettere anonime trovate durante la perquisizione a casa di Belgiorno sono due, una fra l’altro dal contenuto nuovo. Una delle due missive avrebbe i francobolli, ma non riporterebbe il timbro postale come se non fosse stata mai spedita. Belgiorno ha sempre detto di aver ricevuto anche lui il plico nei mesi scorsi come tanti altri colleghi di partito fra cui la deputata pratese Chiara La Porta, adesso capolista alle elezioni regionali per Prato.

Il caso è esploso a fine agosto con la pubblicazione del contenuto delle lettere anonime sulla stampa. Nel plico, lo ricordiamo, era stata allegata una foto intima dell’ex consigliere Cocci condivisa con un account social che poi è risultato chiuso. Insieme alla scatto c’era una serie di accuse pesanti: la partecipazione a festini gay, anche con minori, l’uso di droghe, l’appartenenza alla massoneria, le cause su questioni di immigrazione seguite dal politico per conto di alcuni cinesi e di un altro avvocato.

Le lettere sono state inviate a esponenti politici e giornali a partire dell’ottobre dell’anno scorso fino ai primi di settembre. È stato Cocci a presentare denuncia ad aprile quando ha capito che la vicenda stava prendendo una brutta piega.

Laura Natoli