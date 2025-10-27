Orban da Meloni: “Trump sbaglia su Putin, gli dirò di togliere le sanzioni”. L’incontro col Papa

Roma, 27 ottobre 2025 – La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, oggi in visita ufficiale in Italia. Dopo il picchetto d'onore e l'esecuzione degli inni nazionali dei due Paesi, ha preso avvio l'incontro bilaterale tra i due leader. In relazione all'incontro pomeridiano con la premier Giorgia Meloni, Orban aveva anticipato il suo pensiero: “Il punto importante è il futuro dell'economia europea, perché sulla guerra resta ben poco da fare”. Sui social aveva anche annunciato l’intenzione di discutere della creazione di una “coalizione contro la guerra in Europa”.

Proprio in occasione della visita di Orban, d avanti Palazzo Chigi si tiene il flash mob di +Europa. “Questa non è la nostra Europa”. “Meloni ha sempre detto che la democrazia illiberale ungherese è un modello che a lei piace e questo ci preoccupa” si legge in alcuni cartelli tenuti dai manifestanti, tra cui il deputato Riccardo Magi.

Riccardo Magi di +Europa, nel corso del flash mob contro il premier Ungherese Viktor Orban, davanti a Palazzo Chigi

Orban: “L’Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin”

“L'Unione europea non conta nulla. Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia”. Lo ha detto il premier ungherese parlando con la stampa italiana, quindi ha aggiunto. “Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra. Purtroppo, non abbiamo un ruolo. L'Europa è totalmente

fuori dai giochi”, afferma Orban.

Anche il tema della famiglia nei colloqui in Segreteria di Stato

Il colloquio con Papa Leone in Vaticano

In mattinata il premier ungherese è stato ricevuto da Papa Leone in Vaticano, dopo il colloquio con il pontefice ha incontrato il segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin e il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali monsignor Paul Richard Gallagher. Durante la visita di Orbán in Vaticano è stato dato “ampio spazio” alle “questioni europee, con particolare attenzione al conflitto in Ucraina e alla situazione in Medio Oriente”, come si legge in una nota della Santa Sede.

Il primo ministro ungherese Viktor Orban incontra Papa Leone

“Nel corso del cordiale colloquio in Segreteria di Stato – riferisce al termine della visita il Vaticano in una nota – sono state sottolineate le solide relazioni bilaterali e l'apprezzamento per l'impegno della Chiesa cattolica nel promuovere lo sviluppo sociale e il benessere della comunità ungherese, con particolare attenzione al ruolo della famiglia, alla formazione e al futuro dei giovani, nonché all'importanza della tutela delle comunità cristiane più vulnerabili”.

Il primo ministro ungherese Viktor Orban incontra il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin

“Ho chiesto a Sua Santità di sostenere gli sforzi pacifisti dell'Ungheria”. Lo ha scritto il premier ungherese Viktor Orban su X, dove ha postato una foto della sua udienza privata con Papa Leone XIV in Vaticano.