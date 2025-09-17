Il monito di Mattarella: "L’odio moltiplica l’odio"

Il presidente della Repubblica trova il modo di intervenire nel dibattito che scuote la politica italiana e occidentale dopo l’assassinio di Charlie Kirk. Lo fa nel suo stile, indirettamente, mirando al cuore del problema e trascurando gli orpelli propagandistici. E il cuore del problema è questo: "Nelle società del mondo di oggi ritorna la diffusione di un clima di avversione, di rancore, di reciproco rifiuto che spesso sfocia nella violenza e giunge all’omicidio". L’occasione gliela offre un evento tragico ma purtroppo non isolato in questi anni: la barbara uccisione di un ragazzo di 21 anni. La notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 la vita di Willy Montero Duarte è stata spezzata per le botte di quattro energumeni: i due capi della banda omicida, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, ora aspettano in carcere la sentenza d’appello dopo il processo di primo grado che li ha condannati a 24 anni di reclusione. La colpa del ragazzo nato a Roma e di origine capoverdiana? Aver cercato di difendere un amico.

Nel quinto anniversario della sua scomparsa, Sergio Mattarella si reca a Colleferro, rende onore alla vittima e, implicitamente, frusta le tendenze razziste e xenofobe che attraversano tutte le società occidentali: "Willy è un nostro ragazzo, ucciso da una violenza cieca, insensata, brutale. È un italiano esemplare. Per questo è stato insignito, alla memoria, della medaglia d’oro al valor civile in riconoscimento del gesto di coraggio". Non c’è bisogno di altro per chiarire che far parte di una comunità nazionale non ha più niente a che vedere con la retorica fascista del "suolo e sangue". Nella cittadina alle porte della capitale, dove è accolto dal sindaco Pierluigi Sanna, incontra in forma privata la mamma e la sorella del ragazzo, Lucia e Milena. Poi, parlando nella piazza dedicata a Willy, gremita di gente, il capo dello Stato non si limita ai principi generali, prende di mira un nodo specifico, che è fondamentale per spiegare l’ondata di violenza non solo politica che percorre l’Europa e l’America: i social. Tanto più che si rivolge a un pubblico molto giovane – ci sono tanti ragazzi in maglia e cappellini rossi davanti a lui, studenti della scuola frequentata da Willy – che maggiormente li popola ma che è anche maggiormente esposto ai pericoli della comunicazione in rete. "Sui social vengono spesso amplificate parole d’odio, accompagnate da narrazioni che generano sfiducia e conflitti. Vengono rifiutate la realtà, il rispetto delle opinioni". La vita sociale, sottolinea, "sia fondata sull’amicizia". È il tasto su cui batte Lucia Monteiro Duarte, in prima fila ad ascoltarlo: "Mio figlio sia ricordato come un amico di tutti, non come un eroe".

Il tema però va oltre, è più complessivo ed è qui che il presidente si espone sulle furibonde polemiche innescate dal delitto nello Utah. "Il diverso da sé vieni visto come un nemico da combattere e da abbattere". Dissipare "il clima d’odio" e rifiutare le logiche che all’odio portano, non significa solo abbassare i toni ed evitare parole troppo estreme, va sciolto in profondità il nodo dell’incapacità crescente a non accettare e a non riconoscere come legittime opinioni diverse dalle proprie. A destra come a sinistra in politica, ma non solo in politica. Tutto rischia oggi di degenerare in guerra di religione. "Lungi dal considerare la diversità di opinione, di condizioni, una sfida all’approfondimento, si ritiene che l’altro debba essere annientato".

Sono ragionamenti validi in ogni momento naturalmente, ma non è certo un caso che Mattarella scelga di concludere il suo discorso con le parole di Martin Luther King, una delle vittime più eminenti della violenza politica, proprio mentre su entrambe le sponde dell’Atlantico, c’è chi vuole rispondere allo spietato omicidio di Kirk con lo stesso linguaggio armato. "L’odio moltiplica l’odio e la violenza moltiplica la violenza". Forse non è esagerato sospettare che nel suo discorso e nel suo inimitabile stile Sergio Mattarella abbia voluto rispondere prima di tutti a Donald Trump.