Il monito dei vescovi:: "Il primo compito di una comunità civile è curare e assistere"

La presidenza della Cei (nella foto il cardinale Matteo Maria Zuppi, alla guida della Conferenza Episcopale Italiana) esprime "preoccupazione per recenti iniziative regionali sul tema del fine vita e l’approvazione nei giorni scorsi della legge sul suicidio medicalmente assistito da parte del Consiglio Regionale della Toscana". Secondo i vescovi, "primo compito della comunità civile e del sistema sanitario è assistere e curare, non anticipare la morte" La Cei dunque invita a "a non fare ‘di questo tema una questione di ‘schieramento’, ma un’occasione per una riflessione profonda sulle basi della propria concezione del progresso e della dignità della persona umana", avviando "un ampio confronto parlamentare che rappresenti il Paese e le reali necessita’ dei suoi cittadini, scevro da logiche di parte e possibili strumentalizzazioni".

Da qui l’auspicio affinché "nell’attuale assetto giuridico-normativo si giunga, a livello nazionale, a interventi che tutelino nel miglior modo possibile la vita, favoriscano l’accompagnamento e la cura nella malattia, sostengano le famiglie nelle situazioni di sofferenza". Sulla vita, chiudono i vescovi italiani, "non ci possono essere polarizzazioni o giochi al ribasso. La dignità non finisce con la malattia o quando viene meno l’efficienza. Non si tratta di accanimento, ma di non smarrire l’umanità".