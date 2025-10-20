Il ministro Adolfo Urso: "Siamo tornati un Paese di Serie A"

Alla fine anche le associazioni imprenditoriali hanno promosso la manovra: che cosa è previsto per le imprese?

"Oltre 8 miliardi di euro, grazie anche al contributo di banche e assicurazioni – avvisa Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy – 4 miliardi per la Nuova Transizione 5.0, una misura automatica e di semplice accesso che integra in un unico strumento i precedenti Piano 5.0 e Industria 4.0, con una grande spinta all’innovazione digitale ed energetica delle imprese attraverso l’iper-ammortamento. Poi 2,3 miliardi per la Zes Unica del Mezzogiorno e il finanziamento delle Zls, importanti per il Nord. A ciò si aggiungono risorse per i Contratti di Sviluppo, il rifinanziamento della Nuova Sabatini, oltre al credito fiscale per le imprese agricole che non potranno utilizzare l’iper-ammortamento".

Si poteva fare di più per la crescita, come sostiene qualche osservatore?

"Se non avessimo avuto la zavorra del Superbonus e del Reddito di cittadinanza, che abbiamo abrogato subito ma che pesano ancora sui conti pubblici, avremmo potuto fare di più. In queste condizioni, riuscire a varare una manovra che coniughi il rigore con la crescita economica e sociale è già di per sé un risultato straordinario. Ci conforta il giudizio positivo di Confindustria e dei sindacati, nonché l’apprezzamento delle agenzie di rating, che hanno riportato l’Italia nella Serie A delle economie più solide".

Siamo al giro di boa dei tre anni di governo Meloni: come ci arriviamo?

"Il bilancio è sotto gli occhi di tutti. Tre anni fa lo spread era a 236, oggi è a circa 80; il rapporto deficit/Pil era oltre l’8%, ora è sceso a valori prossimi al 3%; l’inflazione era al 12,6% di ottobre 2022 ora è all’1,6%, ben al di sotto della media europea. Ciò fa recuperare ulteriore potere d’acquisto alle famiglie e ai lavoratori. Finalmente".

Eppure, si temeva che sui conti pubblici un governo di destra avrebbe sbracato.

"Sì, i profeti di sventura parlavano di un’Italia a rischio e profetizzavano l’arrivo della troika che avrebbe commissariato il Paese, come era avvenuto in Grecia. Ieri sostenevano che l’economia fosse a rischio, oggi che lo sia la libertà: lo stesso copione, due grandi bufale".

Si riferisce alle accuse di Schlein?

"Mi riferisco a chiunque parli male dell’Italia senza alcun fondamento, proprio mentre tutti invece la promuovono con giudizi entusiasti. Avevano previsto le più gravi sventure tre anni fa, all’esordio del governo, ed è accaduto esattamente il contrario: la Borsa di Milano è cresciuta di quasi l’80%, più di ogni altra in Europa e gli investitori stranieri puntano sull’Italia. L’indice di attrattività del Paese è salito di sette posizioni. Lo scorso anno abbiamo superato la Corea del Sud come quinto Paese esportatore e quest’anno siamo testa a testa con il Giappone per agguantare il quarto posto dell’export a livello globale. Dopo i giganti Cina, Stati Uniti e Germania, c’è la piccola Italia".

Ma tante emergenze restano ugualmente all’ordine del giorno: per esempio, l’industria della moda, fiore all’occhiello del Made in Italy, è sotto attacco: quali minacce interne e esterne deve affrontare?

"La grave minaccia dell’ultra fast fashion, che viene dalla Cina: milioni di pacchi giungono ogni giorno ai consumatori europei con prodotti di scarsa qualità e a prezzi irrisori, che si consumano subito, intasando le catene del riciclo. È un danno per le imprese, per i consumatori e per l’ambiente".

Come pensate di contrastarla?

"Abbiamo predisposto, sentite le associazioni della moda, un pacchetto di misure che sarà presentato a giorni nel disegno di legge sulla Concorrenza, ora all’esame del Senato. Introdurrà l’estensione del regime di responsabilità ampia del produttore (Epr) anche a chi, pur producendo fuori dall’Unione europea, vende in Italia prodotti tessili, affini o calzaturieri. Un intervento mirato a contrastare l’invasione di articoli a basso costo e scarsa qualità, ripristinando condizioni di concorrenza leale, tutelando i consumatori e rafforzando la sostenibilità ambientale del settore".

E il secondo fronte di attacco?

"È un fenomeno interno, che in parte trae origine dalle aziende cinesi presenti sul nostro territorio che operano in spregio alle norme sociali e ambientali. Dobbiamo intervenire subito per contrastare in modo efficace caporalato e lavoro nero, per mettere in sicurezza la nostra filiera e tutelare la reputazione dei brand del Made in Italy. Il pacchetto di norme, inserito nel disegno di legge sulle Pmi, prevede l’istituzione di un sistema volontario per certificare la conformità delle filiere della moda, così da garantire legalità, tracciabilità e correttezza lungo l’intera catena produttiva. Le imprese che adotteranno modelli organizzativi di prevenzione dei reati potranno utilizzare la dicitura "Filiera della moda certificata", sotto la vigilanza di un registro pubblico tenuto dal nostro Ministero e dall’Antitrust, pronto a intervenire in caso di usi impropri della certificazione".