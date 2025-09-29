Il manifesto di Forza Italia: "Noi partito del ceto medio". Tajani: detassiamo i salari

(Benevento)Garriscono le bandiere azzurre per la giornata conclusiva della kermesse nazionale di Forza Italia a Telese Terme (Benevento). A piazza Minieri l’intervento del segretario Antonio Tajani chiude un evento che rilancia l’identità centrista del partito, anche a costo di qualche ruvidezza con gli alleati. Il vicepremier, in un intervento di un’ora, lancia un messaggio chiaro e applaudito: "Dobbiamo diventare il partito del ceto medio, vogliamo che tutta Italia diventi ceto medio". Con questo obiettivo Forza Italia punta a rilanciare la crescita e la dignità salariale, opponendosi ai salari poveri.

Nel suo discorso non esita a proporre un intervento che non piacerà ai leghisti: "Detassare i salari orari da 7 a 9 euro all’ora, non costa molta, 700-800 milioni, altro che rottamazione da 5 miliardi, un provvedimento poco apprezzato da chi paga le tasse che non può fare la figura del fesso. Tassare le banche? Roba da Urss".

Tajani, da ministro degli Esteri, non può sottrarsi a toccare i temi delicati dei conflitti internazionali: "Invece di fare le proteste per Gaza – dice ai manifestanti pro-Pal – e bloccare gli aeroporti come a Torino, adottate un bambino palestinese". Poi la rivendicazione delle cose fatte alla Farnesina. "Noi siamo quelli che in silenzio hanno accolto più palestinesi al mondo, lunedì (oggi, ndr) arriveranno altri studenti. Noi siamo quelli che hanno inviato tonnellate di aiuti alimentari con la missione Food for Gaza che ho inventato io". E ai militanti imbarcati sulla Flottilla dice: "Ho parlato con la loro portavoce, spero che ci ripensino perché quello che stanno facendo è molto rischioso. Non sappiamo che cosa possa succedere, forzare il blocco è pericoloso".

Infine, sulla possibilità che i droni russi si affaccino anche sul territorio italiano, rassicura: "Tranquilli, ho parlato con Crosetto, non drammatizziamo non ci risulta nulla di preoccupante per il nostro Paese". Sulla questione della sicurezza, non mancano riferimenti critici e pragmatici, come nel caso di Salis: "Su Salis votiamo contro la sua immunità, ma lei è una picchiatrice non una terrorista".

E prima di parlare del Manifesto, Tajani getta uno sguardo alle dinamiche interne a Forza Italia: "Ha ragione Paolo Del Debbio quando dice di stare attenti a chi imbarchiamo. Noi dobbiamo discutere tra di noi senza diatribe che vanno sui giornali, a fine anno faremo i congressi regionali, vogliamo capi eletti, non nominati". Una promessa di democrazia interna trasparente, che valorizzi il radicamento territoriale e l’ascolto dei militanti, superando gerarchie imposte dall’alto e puntando la navicella del partito verso l’obiettivo del 20% per le politiche del 2027.

In chiusura rilancia i contenuti fondamentali del Manifesto della Libertà, appena presentato dal deputato Andrea Orsini, un documento programmatico che raccoglie circa sessanta dichiarazioni identitarie sui temi politici e sociali: "È il manifesto dei valori liberali, cristiani, europeisti e atlantici, mette al centro le persone, per noi gli individui vengono prima dello Stato. La famiglia? Difendiamo quelle ‘normali’, ma ci facciamo carico anche delle unioni civili perché ogni persona deve essere protetta al di là del suo orientamento sessuale". Un messaggio di inclusione che vuole conciliare radici culturali tradizionali e rispetto per le nuove forme di convivenza civile che forse farà storcere qualche naso tra gli alleati. "Vogliamo essere – conclude il segretario – il punto di riferimento per gli elettori moderati che non si riconoscono più in un centrosinistra che ha perso il centro e si sposta sempre più a sinistra, come avvenuto con la candidatura di Fico. E poi moderati non vuol dire rimbambiti".