Il libro di Mazzeo. Le sfide della libertà che guidano la politica

Clelia è la ragazza romana che nel 507 avanti Cristo fu data in ostaggio dai romani agli etruschi. Un’eroina, riporta la storia, perché non rimase inerte di fronte al destino che altri avevano disegnato per lei, dunque scappò dall’accampamento etrusco a cavallo e poi a nuoto giù per il Tevere, guadagnando la sua libertà e diventando un’eroina. Clelia è anche il soggetto di un grande quadro del Rustichino, dipinto mille anni dopo, che campeggia nell’ufficio del presidente del Consiglio regionale della Toscana.

Racconta Antonio Mazzeo, ospite pro-tempore di quell’ufficio, che lo sguardo di quella giovane romana lo ha scrutato, spronato e giudicato ogni giorno per tutti e cinque gli anni del suo mandato alla guida dell’assise toscana. A voler raccogliere le memorie di questo tempo, insomma, non si poteva che partire da lei. Sotto gli occhi di Clelia (Giunti), più che un resoconto delle politiche di cinque anni di governo regionale è dunque in primo luogo il collegamento di una storia plurimillenaria. Un percorso che l’autore percorre per affondare le radici di certe scelte attualissime come la legge sul fine vita o le politiche di welfare regionale con un’identità toscana fatta di sfide.

Da Brunelleschi a Fibonacci, da Leonardo ai partigiani, il ragionamento di Mazzeo è che in Toscana la politica è sempre stata un esercizio di libertà, nato e sviluppatosi il più delle volte oltre i limiti del senso dei tempi. Da qui l’autore fa partire le ragioni di una serie di scelte fatte. Decisioni e politiche che, oltre che col passato, sono strettamente connesse con l’attualità. E l’attualità, oltre che politica, è data da un costante dialogo con le persone. Ecco allora le email dei malati cronici sul fine vita, le difficoltà e le solitudini dei toscani durante il Covid, problemi delle famiglie alle prese con la cura degli anziani e con l’accudimento dei bambini.

Ad ogni azione corrisponde reazione – dai vaccini, ai nidi gratis fino agli psicologi del servizio pubblico e alla legge sul fine vita – ma nel racconto di Mazzeo l’inquadratura è inevitabilmente più ampia di come quegli stessi accadimenti sono stati raccontati sui giornali. C’è spazio per i tormenti notturni, per gli incontri e gli scontri con i cittadini, per le fatiche e la maturazione di scelte complesse. Sotto gli occhi di Clelia è andata in scena la storia contemporanea di una regione, e per un gioco di specchi si è intrecciata con il grande passato e con le scelte del futuro, quelle che dovranno ancora venire.