Il governo vuole sbrigarsi: contingentati i tempi al Senato. Più giudici per i processi

La maggioranza ha girato la clessidra dando un‘accelerata alla riforma della giustizia per la separazione delle carriere: ancora 30 ore di dibattito, come spiegato dal presidente Ignazio La Russa (foto), a seguire le dichiarazioni di voto, e poi sarà il momento di dare il via libera al Senato. Il contingentamento dei tempi è stato stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Le opposizioni hanno protestato: "Un‘aberrazione, una forzatura". L‘obiettivo del centrodestra è portare a casa il voto al massimo il 23 luglio: sarà il secondo passaggio parlamentare dei quattro previsti per l‘approvazione definitiva della legge, che è di carattere costituzionale. Il vero cuore della riforma è contenuto negli articoli 3 e 4, in discussione nell‘Aula del Senato. Con il loro via libera, si compirà un ulteriore passo nella separazione delle carriere, con la nascita di due Consigli superiori della magistratura (Csm).

E, sempre sul fronte giustizia, un’altra novità. Un esercito temporaneo di magistrati, chiamati in servizio per vincere una sfida contro il tempo: abbattere almeno del 20% entro giugno 2026 la durata di attesa nei processi civili. È di tre miliardi, previsti dal Pnrr, la posta in gioco della nuova chiamata nei tribunali per altre 1.500 toghe, affinché siano rispettati gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per non lasciar disperdere i fondi europei previsti dal target. A studiare il piano è il Csm.