Il governo italiano contro Netanyahu: "Sbaglia tutto, ha superato il limite"

Tra Roma e Gerusalemme si inaspriscono i rapporti con la parte israeliana e si lanciano proclami di solidarietà con quella palestinese. Mentre il governo di Giorgia Meloni esprime attraverso il ministro della Difesa Guido Crosetto critiche sinora inedite nei riguardi del premier israeliano Benjam ‘Bibi’ Netanyahu, l’opposizione di centrosinistra intende infine portare in piazza a Roma il popolo della pace contro la mattanza nella striscia di Gaza. Il 7 giugno sarebbe l’ipotesi preferita, anche per tirare la volata ai referendum dell’8 e 9. Ma per il 21 è già convocato un corteo promosso dalla rete di associazioni "Stop ReArm Europe" per "fermare Israele". E non è escluso che si svolgano ambedue gli appuntamenti, a meno che non si trovi una convergenza.

In ossequio alla posizione che ha assunto l’Europa, a partire da Francia Germania, ieri il ministro Crosetto ha usato parole inusitate nei riguardi di Netanyau, sostenendo che "sta sbagliando tutto" e ha "superato" i limiti della "guerra legittima" nei confronti di Hamas; che resta "un’organizzazione terroristica che va cancellata". Rivendicando all’Italia di aver sempre perorato la causa dei "Due popoli, Due Stati", Crosetto rimprovera al premier israeliano "una guerra che va combattuta in un altro modo: non sacrificando innocenti, uomini, donne e bambini", in quanto "ogni bambino che perde un padre e ogni padre che perde un figlio" sono un "potenziale futuro terrorista di Hamas". Ragion per cui la guerra condotta da Israele "è sbagliata anche dal punto di vista tattico, oltre che morale" e occorre "liberare da questa morsa di violenza e di morti il popolo palestinese" restituendo loro "il cibo, le medicine, un luogo dove vivere".

A 19 mesi dall’attacco di Hamas e dalla rappresaglia israeliana l’opposizione di centrosinistra è stata richiamata intanto all’iniziativa da parte da alcune voci autorevoli, come Walter Veltroni e Nanni Moretti, e dalla grande stampa preoccupata di cedere lettori a quella proPal. Nelle ultime ore, perciò, si è venuta improvvisamente concretizzando l’idea di una manifestazione di solidarietà col martoriato popolo di Gaza come chiedono da mesi le associazioni pacifiste.

Di certo per ora c’è solo che si svolgerà a Roma, anche se Perugia si era offerta, e che sarà promossa da tutti i partiti di centrosinistra – consultatisi a margine dell’attesa per i risultati elettorali – insieme ad associazioni e sindacati. Si ragiona intorno a sabato 7 giugno, che avrebbe il vantaggio di tirare anche la campagna referendaria delle 48 ore successive.

Ma l’idea rischia di apparire strumentale e la Cisl, che non spalleggia i referendum, potrebbe avere da obiettare. Ugualmente il 7 potrebbe svolgersi un’iniziativa di piazza come quella europeista a Roma. Il 14 giugno, poi, c’è il gay Pride. Rimane quindi disponibile il solstizio del 21 in occasione del quale si stanno già mobilitando le associazioni per un corteo. I problemi rimangono legati agli aspetti logistici e al fatto che le forze politiche e associative appaiono incapaci di mitigare le intemperanze dello spontaneismo social proPal soprattutto studentesco e giovanile.