Il giuslavorista: "Mobilitazione politica. Violate 108 norme"

"Se me lo avessero raccontato non ci avrei creduto". Prima di smontare punto per punto lo sciopero generale di oggi, Roberto Pessi (nella foto) – avvocato e docente di Diritto del lavoro all’università Luiss “Guido Carli“ di Roma, ritenuto uno dei maggiori giuslavoristi italiani – si lascia andare a una confidenza: "raramente mi trovo d’accordo con le sortite del nostro ministro dei Trasporti – premette –. Tuttavia, in questo caso, prospettare un’ordinanza di precettazione sarebbe legittimo".

Professor Pessi, partiamo proprio da qui: lo sciopero generale di oggi, a sostegno della Flotilla e della popolazione civile di Gaza, è legittimo?

"È uno sciopero politico puro: la sentenza 290 del 1974 – che disciplinava, appunto, lo sciopero politico, distinguendolo da quello per motivi economici – lo definisce non un diritto, ma una libertà. Il datore di lavoro, in questo caso, può valutare se sanzionare o meno i dipendenti che aderiscono allo sciopero. Se consideriamo, però, l’interruzione dei servizi pubblici che comporterà, è uno sciopero palesemente illegittimo".

Per la violazione dell’obbligo di preavviso?

"La legge prevede almeno 10 giorni di preavviso: in questo caso, la proclamazione risale a circa 48 ore fa. Ma non è tutto: ieri ho analizzato questo sciopero assieme ai miei studenti, durante la mia lezione all’università. Sa quante violazioni della normativa abbiamo riscontrato?".

Quante?

"Esattamente 108. Oltre alla violazione dell’obbligo di preavviso, c’è quella sull’obbligo di rarefazione: quest’ultimo rientra, in estrema sintesi, tra i doveri di comunicazione che le organizzazioni sindacali devono rispettare prima di proclamare lo sciopero, soprattutto se riguarda i trasporti e altri servizi essenziali al cittadino".

Come può agire, ora, la Commissione di garanzia sugli scioperi?

"Potrà prevedere sanzioni pecuniarie nei confronti sia di chi aderisce allo sciopero, sia di coloro che lo hanno organizzato: parliamo di una multa di almeno 25mila euro, inflitta ai vertici delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero".

Tra i principali promotori c’è la Cgil, che ha giustificato il mancato preavviso rilevando che l’abbordaggio delle forze israeliane alle navi della Flotilla è stato "un attacco all’ordine costituzionale, volto a impedire un’azione umanitaria".

"È una motivazione che non regge. Questo sciopero non interessa i diritti dei lavoratori (non è una rivendicazione in materia di salari o di sicurezza sul lavoro, ad esempio) e non vuole neppure essere una protesta contro l’operato del governo italiano. È indirizzato solo al governo israeliano, quindi è del tutto privo di fondamento nel nostro ordinamento".