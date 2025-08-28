Il giurista Ceccanti: "Coalizione disordinata. Responsabilità del Pd"

Professor Stefano Ceccanti, costituzionalista della Sapienza di Roma, in questa vigilia di Regionali ha ragione Romano Prodi a rilevare che al centrosinistra basterebbe “essere“? "La riflessione di Prodi non sulle Regionali ma sulle Politiche. Alle Politiche vota un numero più alto di cittadini e sono in ballo anche questioni di omogeneità sulla politica internazionale. Che manchi una coalizione sufficientemente omogenea e ordinata è un dato rilevante la cui responsabilità ricade soprattutto sul Pd, il partito principale".

Ma tutto il socialismo europeo arranca... "Non è del tutto vero. Ci sono orientamenti, come sull’Ucraina e il piano di riarmo, su cui il Pse è netto e semmai parte del Pd talora è in dissenso confuso. Se anche il centrosinistra andasse bene alle Regionali non c’è un automatismo con le Politiche e il deficit di guida politica sta nel Pd. Perché quando hai un orientamento chiaro trascini anche gli altri. Il Conte 2, col Pd che aveva meno seggi in Parlamento, fece Gentiloni commissario europeo. E ha portato i 5 Stelle anche all’appoggio di Draghi".

Che ne pensa del braccio di ferro in Puglia tra Antonio Decaro e gli ex presidenti che si vogliono candidare? "Ha ragione Decaro. La legge dice che le liste indicano il candidato presidente, ma è poi quest’ultimo che dà il suo consenso e può segnalare esigenze di opportunità sulle candidature. Si tratta di una forma di equilibrio tra presidente e maggioranza, che la candidatura di ex presidenti tende a eludere".

Da Zaia in Veneto a De Luca in Campania, però, il ritorno degli ex sembra il tratto dominante di queste elezioni... "Finalmente, sulla base della sentenza della Consulta, non possono ricandidarsi. E questo apre uno scenario diverso in cui la concentrazione di potere è limitata nel tempo. Le candidature di ex presidenti al Consiglio tendono a eludere il tetto. Purtroppo in Campania si è imposta una spartizione di tipo oligarchico, che non è positiva".

Si afferma una forma neo-feudale della politica locale? "Se vogliamo un sistema di autonomie è giusto che le cariche non possano essere spartite sulla base di intese centraliste del genere prima Repubblica. Sindaci e governatori ottengono il mandato dai cittadini, si insediano, sono spesso confermati dal voto e hanno un tetto di mandati. Questo modello di stabilità ed efficienza non va cambiato. Lo squilibrio c’è perché non sono state modificate le regole nazionali sulla forma di governo e la stabilità dipende solo da fattori politici contingenti".

Ma a quanto pare la classe politica fatica rispetto ai potentati locali... "Se li vuoi limitare, serve la capacità di suscitare per tempo una classe politica alternativa. L’opportunità l’ha data la decisione della Consulta. Andrebbe fatto un monumento ai giudici. Non sono le regole locali e regionali che vanno modificate, ma i partiti che devono recuperare autorevolezza".