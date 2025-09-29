Il giorno del giudizio per le Marche. Affluenza in calo, oggi sprint finale

dall’inviato

Il corpo a corpo è anche nei manifesti elettorali: qui ad Ancona in piazza Cavour, fra i banchi dell’antiquariato, le immagini di Francesco Acquaroli e Matteo Ricci si specchiano nelle affissioni graffiate. Una accanto all’altra: oggi il giorno del giudizio, dalle 15 si spoglia. A fianco, a 25 euro, vengono venduti i vecchi cartelli anni Cinquanta delle sezioni elettorali di Senigallia, ma nessuno acquista il tesoro: la politica (anche quella della Prima Repubblica) tira meno e l’affluenza, in una delle regioni chiave per gli equilibri delle coalizioni del Paese, è giocoforza in calo. Di ben cinque punti.

Alle 23 ha votato il 37,7%, alle 19 alle urne c’era stato solo il 30, quasi tre punti in meno del 2020 delle mascherine e del distanziamento sociale. A questo punto le proiezioni parlano per oggi di un possibile superamento della soglia psicologica del 50% forse fino al 52, ma sarà impossibile sfiorare il 60% accarezzato cinque anni fa, anche perché in quell’occasione votavano municipi capoluoghi di provincia come Macerata e Fermo. E il calo è stato marcato anche nelle due città più ‘popolose’ e importanti per il centrosinistra, leggi Pesaro (ultimo baluardo rimasto al Pd e ‘casa’ di Matteo Ricci) e Ancona (alle 23 affluenza meno 5%). Quanto la recente mobilitazione per Gaza (un attivista con spilletta è stato identificato in un seggio a Macerata), finita anche al centro delle chiusure di campagna, avrà inciso su questa partita?

Per il governatore uscente appoggiato dal centrodestra e da liste civiche, Francesco Acquaroli, è una domenica come tante a Potenza Picena: quattro passi, la messa, il tempo della famiglia. E il voto con la moglie. Il simbolo del centrosinistra, anche lui appoggiato dal campo largo compreso l’M5s e da civici, Matteo Ricci, a Pesaro va invece al seggio insieme con la figlia, poi qualche ora di riposo prima della giornata più lunga. In lizza anche Beatrice Marinelli, la candidata di Evoluzione della rivoluzione, Claudio Bolletta (Democrazia sovrana e popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo) e Lidia Mangani (Partito comunista italiano). Rebus affluenza, si diceva. Ma nel Maceratese dove il calo ha picchiato più forte una sorpresa c’è. Alla sezione numero 9 del comune di San Severino Marche, accompagnato dalla compagna Sabrina Colle e dall’avvocato Giampaolo Cicconi, arriva – e vota – il critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi. Dopo mesi di preoccupazione e ora anche scontri legali sui rapporti in famiglia, sorrisi e abbracci.

Tutti guardano alle Marche. Il Financial Times in un editoriale scrive che il voto nella Regione "un tempo roccaforte della sinistra espugnata dal centrodestra cinque anni fa rappresenta un test anticipato per la premiership di Giorgia Meloni, mentre il suo partito lotta per mantenere il controllo della giunta regionale". Ed è vero che dopo la deflagrazione dell’inchiesta pesarese la stragrande maggioranza dei big nazionali sostanzialmente da un mese abbia passato più tempo da Gabicce ad Ascoli che in Parlamento, ma qui gli equilibri romani sono decisamente lontani. I nodi veri sono il lavoro, le infrastrutture, la sanità, la ricostruzione dopo i terremoti e le alluvioni. Non si parla di Ohio, ma ci si confronta su un modello di Regione. Su questo Acquaroli ci ha messo la faccia e ha spiegato con forza e orgoglio il lavoro fatto, su questo Matteo Ricci cerca la spallata e incita al ribaltone.

Nella parrocchia della Misericordia di Fabriano il giovane parroco, don Francesco Olivieri, ha organizzato un "camp elezioni" pensato per accogliere i bambini nei giorni in cui le scuole restano chiuse perché sede di seggi. Il camp, proseguirà fino a martedì, con laboratori creativi, giochi e persino un "pigiama party elettorale", durante il quale i piccoli partecipanti – al momento si sono iscritti oltre 30 – dipingeranno le loro federe per poi guardare insieme un film. "Con i ragazzini più grandi seguiremo anche lo spoglio elettorale, cercando di spiegare anche il meccanismo delle elezioni", spiega una educatrice.