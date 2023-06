Il Futuro di Forza Italia: dal simbolo, ai debiti ai malumori per Fascina e nuova guardia

Non ingannino l’unanimismo e le dichiarazioni di rito. Con la scomparsa del padre-padrone Silvio Berlusconi, sul destino di Forza Italia incombe il rischio della diaspora. Dai Fratelli d’Italia alla Lega e soprattutto a Italia viva di Matteo Renzi, alleati e concorrenti han già calato le reti per pescare tra gli eletti e l’elettorato berlusconiano.

Marta Facina e Silvio Berlusconi

I primi due nodi da risolvere

Si spiega così l’urgenza di convocare l’ufficio di presidenza non solo per approvare il rendiconto economico, ma anche per sancire un considerevole giro di poltrone. Due i nodi centrali per il partito: la grave situazione debitoria (circa 100 milioni tutti a carico della famiglia) e la proprietà del simbolo in vista delle europee del giugno 2024.

Il futuro

Aspetti che investono il futuro politico di Forza Italia e la sua collocazione nel centrodestra. Tanto che la più interessata alla tenuta del partito è la premier Meloni. Alla quale, dopo gli attestati di indiscusso atlantismo, premono le credenziali europeiste finora garantite dalla persona di Silvio Berlusconi. E che Tajani, da ex presidente del parlamento, continua a incarnare.

Prima riunione

Non c’è stato neanche il tempo di aspettare il funerale. A sole 24 ore dalla morte del Cavaliere, ieri si è dunque svolta la prima importante riunione dell’ufficio di presidenza azzurro del post-Berlusconi. Convocato in prima battuta per approvare il rendiconto economico del 2022, l’ordine del giorno è stato invece integrato dalla ratifica di una serie di nomine regionali e nazionali annunciate a fine aprile.

Cambio della guardia

Un cambio della guardia, già deciso dallo stesso Berlusconi durante il primo ricovero di primavera al San Raffaele, nell’ottica di una distensione dei rapporti col governo di Giorgia Meloni. E che si sostanzia – forse persino formalmente – in una sorta d’investitura del vicepremier Antonio Tajani in tandem ufficioso con la compagna Marta Fascina, il cui ruolo politico è stato in costante crescita negli ultimi anni, nonostante i malumori malsopiti nel partito. In qualità di coordinatore nazionale, anche se non di vero e proprio successore, al ministro degli Esteri dovrebbero insomma esser affidate le redini del partito: primo inter pares in un quartetto che vede sul cassero di Forza Italia anche Fascina, oltre alla famiglia e all’intramontabile e affidabile Gianni Letta.

Le scelte del Cavaliere

Scelte decise a fine aprile dallo stesso Cavaliere a scapito dell’ex cerchio magico che vedeva in un ruolo preminente la capogruppo al senato Licia Ronzulli e l’ex capogruppo alla camera Alessandro Cattaneo, già sostituito da Paolo Barelli, vicino a Tajani. A Cattaneo va adesso il ruolo di vice coordinatore nazionale con delega all’organizzazione territoriale del partito in coabitazione con la ministra Anna Maria Bernini. Tullio Ferrante (vicino a Fascina) e Alessandro Battilocchio (Tajani) saranno invece responsabili rispettivamente del tesseramento e dell’ufficio elettorale. Alessandro Sorte prende poi il posto di Ronzulli come coordinatore regionale in Lombardia.

I nomi

Gli altri coordinatori sono Maria Elisabetta Casellati (Basilicata), Rosaria Tassinari (Emilia Romagna), Claudio Lotito (Molise), Marcello Caruso (Sicilia), Marco Stella (Toscana), Flavio Tosi (Veneto). Un valzer di incarichi che rappresentano anche una chiara indicazione politica. E possono a loro volta preludere a future ricollocazioni del personale politico e dell’elettorato azzurro. Come rileva un ex senatore di lungo corso, infatti, "eventuali traslochi possono dipendere dalle situazioni locali". Nel Veneto di Tosi potrebbe perciò richiamare più forte la sirena della Lega, come nella Toscana di Stella quella di Matteo Renzi, con cui il coordinatore azzuro è in ottimi rapporti.

Il tesoriere e i debiti

Frattanto è il tesoriere Alfredo Messina a tenere le redini. Uomo-azienda, senatore per tre legislature, per ora ha lui in carico la situazione, a cominciare dalla proprietà del simbolo. Anche se il problema maggiore è la situazione debitoria di un partito passato da 70 a 12 dipendenti e verso il quale la famiglia Berlusconi accampa circa 100 milioni di crediti. Famiglia che per parte sua non è interessata a calcare le orme del patriarca in politica.