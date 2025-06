Il direttore del TgLa7:: "Bisogna capire quando è il momento di staccare". La Rete in subbuglio

Un preannuncio di addio? Una certificazione di stanchezza? Un momento di malinconia? Chissà. Certo è che il post scritto sui social dal direttore del tg di La7 Enrico Mentana (nella foto) ha sollevato una valanga di commenti e illazioni. Leggiamolo insieme: "Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TgLa7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1. Tutti intensissimi, e esaltanti. Tutti affrontati come fosse stato ‘per sempre’, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo. Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo". Queste le parole asciutte del direttore che subito hanno fatto pensare a un suo addio alla guida del telegiornale della tv di Urbano Cairo. Una riflessione che immediatamente ha sollevato diversi dubbi tra gli utenti: "Mentana, non puoi assolutamente abbandonarci. In questi tempi cupi, dove l’informazione vacilla, resti una delle pochissime voci autorevoli", si legge. "Non faccia scherzi, la prego", fa eco un altro utente. Tra i commenti spicca anche quello di Cristina Parodi che ha scritto: "Ma tu Enrico non azzardarti ad abbandonare, per favore". Un altro navigatore del web, Giorgio, posta un cuore rosso e scrive: "Direttore, è l’nico tg che guardiamo da 15 anni; comunque decidesse rimane il più grande".