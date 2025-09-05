Venerdì 5 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Politica
PoliticaIl corteo proPal blocca i binari. Disagi sulla linea ferroviaria
5 set 2025
ENRICO MATTIA DEL PUNTA
Politica
  2. Politica
  3. Il corteo proPal blocca i binari. Disagi sulla linea ferroviaria

Il corteo proPal blocca i binari. Disagi sulla linea ferroviaria

"Questo è un assaggio di quello che accadrà in tutta Europa se bloccheranno la Global Sumud Flotilla". Così ieri...

"Questo è un assaggio di quello che accadrà in tutta Europa se bloccheranno la Global Sumud Flotilla". Così ieri pomeriggio un centinaio di attivisti pro-Palestina ha bloccato la stazione di Pisa, staccandosi da un corteo di circa 1.500 persone che aveva attraversato pacificamente il centro in sostegno alla Flotilla, fino a raggiungere i binari 1 e 2. L’occupazione si è svolta senza scontri, ma ha causato forti disagi: numerosi convogli regionali e a lunga percorrenza hanno accumulato ritardi fino a due ore. Su una fiancata di un treno è comparsa la scritta a vernice bianca "Free Gaza". Dopo circa un’ora i manifestanti hanno liberato i binari, consentendo la ripresa della circolazione. A guidare il blitz gli Studenti per la Palestina, che già nel 2023 avevano srotolato una bandiera della Palestina dalla Torre di Pisa e lo scorso anno erano finiti sulle cronache nazionali per le manganellate subite dalla polizia in via San Frediano. Intanto ieri, anche l’Università di Pisa in una nota ha annunciato di sostenere l’iniziativa di Flotilla.

Enrico Mattia Del Punta

