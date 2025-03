Il corteo per la pace del M5s. Ci sono le truppe di Roccaraso

"Tutti a Roma! È gratis". Una ‘Roccaraso 2’, ma nella Capitale e in salsa pacifista: è quella che sembra stia preparando la controversa tiktoker napoletana Rita De Crescenzo che invita i suoi follower a partecipare alla manifestazione contro il riarmo convocata da M5S, alle ore 13 del 5 aprile. Lei, assicura, ci sarà. In testa, con tanto di striscione, e gli altri dietro di lei. "Il 5 aprile ci sarò anche io a Roma a fare una grande manifestazione. Io annanz’ a tutt’ cò ‘o striscione e tutti arret’ a me", dice in un video su TikTok. "Ci saranno tutti gli sportivi più famosi d’Italia – prosegue sui social, dove è seguita da 1,8 milioni di follower – e ci sarà pure il sindaco", (ma Gaetano Manfredi ha smentito). "Per chi vuole partire da Napoli ci stanno il treno e pure i pullman, tutto gratis, non si paga. L’importante è che venite tutti quanti a fare questa bellissima manifestazione ‘stop alle armi’". Come succede sempre per i post della De Crescenzo – che è riuscita a mandare in tilt l’accoglienza di Roccaraso, la località sciistica abruzzese invasa da frotte di napoletani – anche questo appello sembra ricevere un ampio consenso. Ma se a Napoli e in Campania gli esponenti del M5s non vogliono commentare la vicenda, è la stessa influencer a sottolineare che il Movimento non c’entra: "Il M5s? Non so cosa sia". "Io sono una cittadina normale e sono libera di fare quello che voglio".